Timvikarier sökes till Städ och Vårdnära service, Varberg

Region Halland / Städarjobb / Varberg

2022-07-31



Är du engagerad, noggrann och brinner för att ge service? Vill du vara del av en god gemenskap i ett team där alla bidrar med sin kunskap? I så fall är du kanske den vi letar efter!Om digDu är en positiv person som är engagerad och bidrar med en god kamratanda för att skapa trivsel på arbetsplatsen.Du tar ansvar för ditt arbete och förstår att du är en del av en viktig helhet. I ditt arbete kan du komma att ha kontakt med patienter, anhöriga och vårdpersonal, därför är det viktigt att du är social, utåtriktad och har lätt för att kommunicera. Vi ser också att du har förmåga att vara flexibel och kan prioritera mellan arbetsuppgifter då det behövs.Av säkerhetsskäl måste du kunna förstå skriftliga instruktioner och kunna kommunicera med kollegor och övriga samarbetspartners, därför krävs mycket goda kunskaper i svenska, i såväl tal som skrift. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Du som söker måste ha fyllt 18 år och vi ser gärna att du har erfarenhet av servicearbete som exempelvis städ.2022-07-31Arbetsuppgifterna kan innefatta regelmässig städning eller storstäd av mottagningar, administrativa lokaler och allmänna ytor på Varbergs sjukhus samt vårdcentraler inom Varbergs kommun. Arbetet utförs enligt standard för städning i vårdmiljö samt att vi följer basala hygienregler. Vårdnära service är också en del av arbetsuppgifterna hos oss. Det innebär att ett team ansvarar för den vårdnära servicen på avdelningen. Samarbetet sker nära vårdpersonalen för att göra patientflödet så smidigt som möjligt och bidra till en hög kvalitet på avdelningen. Arbetsuppgifterna för teamet kan bland annat innefatta ansvar för patientkök, städning och förrådshanteringArbetstiderna kan variera då vi utför arbete från måndag till söndag mellan tiderna kl. 06.00-23.30.Varmt välkommen att skicka in din ansökan! Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden, så skicka gärna in din ansökan så fort som möjligt.Ansökningar tas endast emot via ansökningsformuläret, ansökningar via mail eller telefon kommer inte att tas med i urvalsprocessen.Om Region HallandRegion Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland ­ - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/ Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal.Varaktighet, arbetstidHeltid/Deltid. Timanställning. Tillträde: Enligt överenskommelse. Visstidsanställning tillTimlönSista dag att ansöka är 2022-08-14REGION HALLAND6850359