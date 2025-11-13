timvikarier sökes i centrala Alingsås
2025-11-13
Nu söker vi ett gäng härliga vikarier till en man boende i centrala Alingsås. För att passa som vikarie behöver du :
• Tåla och ha god vana med hundar då mannen har två hundar boende hos sig som han går ut med.
• Erfarenhet av diabetes och insulin
• Prata och skriva flytande svenska
• Ha körkort och tycka om att köra bil.
Tjänsten är som vikarie då ordenarie personal är frånvarande. Arbetspassen är förlagda med dygnspass och sovade jour.
Om Konsensus Personlig Assistans
Konsensus Personlig Assistans är arbetsgivare och anordnare av assistansen. Vi är en assistansanordnare med stark värdegrund och stor kompetens i frågor som rör personlig assistans. Kunskap, Engagemang och Respekt är ledorden som genomsyrar hela verksamheten och allt vi gör. För oss är dessa ledord avgörande i strävan efter att uppnå kvalitet i varje uppdrag och i varje assistanssituation.
Våra assistenter är nyckeln till att den personliga assistansen ska hålla den höga kvalitet som vi eftersträvar. Som nyanställd hos oss på Konsensus Personlig Assistans kommer du att få introduktion så att du lär dig dina nya arbetsuppgifter, om uppdragsgivarens behov och önskemål i assistansen. Inom Konsensus Personlig Assistans ser vi arbetsmiljöarbete och våra anställdas möjlighet till kompetensutveckling som ett viktigt led i att säkerställa kvaliteten i den personliga assistansen. Som personlig assistent hos oss kommer du att erbjudas stöd och fortbildning i syfte att skapa trygghet för både dig i din yrkesroll och för vår uppdragsgivare.
Vi tillämpar individuell lönesättning och följer kollektivavtal mellan Fremia-Kommunal. Trivsel, samhörighet och utveckling är viktigt hos oss på Konsensus och vi vill erbjuda våra anställda ett kontinuerligt stöd och möjlighet till utbildning/fortbildning och friskvård.
Vill du veta mer om Konsensus Personlig Assistans är du välkommen att besök vår hemsida www.konsensus-assistans.se
Sista dag att ansöka är 2025-12-13
E-post: rekrytering@konsensus-assistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "U081". Arbetsgivare Konsensus Personlig Assistans AB
(org.nr 556939-4652)
421 51 VÄSTRA FRÖLUNDA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Konsensus Personlig assistans AB Kontakt
Uppdragsansvarig
Hanna Amberntsson hanna@konsensus-assistans.se 0707812474 Jobbnummer
9603421