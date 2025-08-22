Timvikarier inom måltid
2025-08-22
Rollen inom måltid hos oss.
När du jobbar inom måltid hos oss får du ett varierat arbete där du får möjligheten att arbeta på flera olika arbetsplatser såsom olika kök på vård och omsorgsboenden, skolkök och förskolekök. Du håller ordning i köket och ser till att maten blir tillagad enligt anvisningar samt att specialkosten hanteras på ett korrekt sätt.
Som timvikarie på Vikariecenter kommer du:
- Få en digital introduktionsutbildning
- Gå bredvid ordinarie personal innan du börjar att arbeta själv
- Ha flexibla arbetstider och även få möjlighet till erfarenheter från olika arbetsplatser samt knyta värdefulla kontakterPubliceringsdatum2025-08-22Profil
Du gillar ett flexibelt arbete, är samarbetsvillig och serviceinriktad.
Vi söker dig som:
- har fyllt 18 år
- har utbildning inom storhushåll/restaurang/kök och/eller erfarenhet som bedöms likvärdig.
- har erfarenhet av att arbeta självständigt i storhushåll/restaurang/kök eller erfarenhet som bedöms likvärdig
- har erfarenhet och god kännedom av arbeta med specialkost
- uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet
Det är meriterande om du:
- har B-körkort
- har erfarenhet av arbete i storkök
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Om företaget
Vikariecenter tillhandahåller timvikarier för att täcka de vakanser som uppstår när ordinarie personal är korttidsfrånvarande, vid till exempel sjukdom eller vård av barn. Vikariecenter ansvarar för rekrytering och bemanning av timvikarier inom förskola, personlig assistans, daglig verksamhet, hemsjukvård, hemtjänst, vård- och omsorgsboende, boende med särskild service, lokalvård och måltid.
Vill du läsa mer om våra olika verksamheter, läs här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/jobba-som-timvikarie?mark=Jobba+som+timvikarie
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en timanställning med start enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande, så varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Belastningsregister
Observera att belastningsregister kommer att behöva uppvisas i samband med anställning. Du kan beställa ett registerutdrag, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
ID-kontroll
Vid en rekrytering behöver vi säkerställa identitet på dig som söker. Giltiga ID-handlingar är ett svenskt pass eller ID-kort som utfärdats av polisen. Om du inte kan uppvisa det, behöver vi se ett giltigt arbetstillstånd.
Intresserad?
Varmt välkommen med din ansökan senast 5 september.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
Inför rekryteringsarbetet har Kungsbacka kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter eller liknande. Ersättning
Individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/540". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kungsbacka kommun
(org.nr 212000-1256) Kontakt
Vikariecenter vikariecenter.rekrytering@kungsbacka.se Jobbnummer
