Timvikarier
Meby behandlingshem AB / Behandlingsassistentjobb / Flen
2025-08-14
Vi är ett HVB-hem som erbjuder boende och behandling för ungdomar, 15-20 år, som kämpar med missbruk och psykosocial problematik. Vår vision är att skapa en miljö där varje individ får möjlighet att växa och utvecklas mot en positiv framtid. Vi arbetar aktivt med att skapa en trygg och respektfull atmosfär där våra ungdomar kan känna sig sedda och hörda.
Vi söker nu engagerade och empatiska behandlingsassistenter som vill vara en del av vårt team vid behov.
Som behandlingsassistent kommer du att spela en nyckelroll i att stödja och guida ungdomarna i deras vardag. Din uppgift kommer att vara att skapa en trygg och stabil miljö där ungdomarna kan utvecklas och arbeta mot sina mål. Du kommer att vara delaktig i planering och genomförande av dagliga aktiviteter och terapeutiskt arbete.Publiceringsdatum2025-08-14Kvalifikationer
Minst 2 årig eftergymnasial utbildning inom socialt arbete.
Krav på utdrag ur polisens misstanke- och belastningsregister samt drogtestning inför och under anställning.
God förmåga att skapa och upprätthålla relationer med ungdomar.
Förmåga att arbeta både självständigt och i team.
Stresstålighet och flexibilitet är viktiga egenskaper i rollen.
Du ska behärska svenska språket väl i både tal och skrift.
Vi ser gärna att sökande är minst 25 år gammal för att säkerställa en lämplig åldersmässig distans till ungdomarna.
Vi erbjuder:
En meningsfull och utvecklande arbetsmiljö där du får möjlighet att göra verklig skillnad i ungdomarnas liv.
Kontinuerlig intern handledning för att stödja din professionella utveckling.
En positiv och stödjande arbetskultur där vi värdesätter öppenhet och samarbete.
Arbetstider: Dagtid, kvällstid och dygnsarbete med sovande jour på HVB-hemmet.
Skicka din ansökan, bestående av CV och personligt brev, till info@mebybehandlingshem.se
Märk din ansökan med "Timvikarie höst 25".
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: info@mebybehandlingshem.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Timvikarie höst 25". Arbetsgivare Meby Behandlingshem AB
(org.nr 556518-6284)
649 91 SPARREHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9457703