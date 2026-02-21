Timvikarie till Servicecenter
Gnesta kommun / Assistentjobb / Gnesta Visa alla assistentjobb i Gnesta
2026-02-21
, Nykvarn
, Trosa
, Södertälje
, Salem
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gnesta kommun i Gnesta
I Gnesta kommun är vi 850 medarbetare som arbetar engagerat med att ge våra invånare och besökare bästa möjliga service. Hos oss är du med och bygger en attraktiv kommun där dialog, öppenhet och gott bemötande genomsyrar organisationen. Du är varmt välkommen att bli en av oss.Publiceringsdatum2026-02-21Arbetsuppgifter
I arbetet ingår i första hand att bemanna vår servicedisk. Där svarar man på allehanda samhällsfrågor och turismfrågor. Man har även en lotsande funktion in till kommunens andra förvaltningar.
Man har även möjlighet att vara en del av valorganisationen inför valet 2026. Där består arbetet av att vara röstmottagare vid förtidsröstning som sker på servicecenter.Kvalifikationer
Vi vill att du har goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och engelska. Du bör även ha goda kunskaper i att hantera datorer samt lätt för att lära dig system.
Vi ser gärna att du är en positiv person som värnar om vårt goda värdskap. Du är flexibel i ditt sätt att arbeta, gillar hög arbetsbelastning och har ett gott ordningssinne.
Erfarenhet från något serviceyrke är meriterande.
ÖVRIGT
Som medarbetare i Gnesta kommun ska du känna dig trygg och kunna ha en god balans mellan fritid, familjeliv och jobb. Du har flera fina anställningsförmåner, till exempel friskvårdsbidrag, utökad föräldraledighet och ett bra försäkringsskydd. Läs mer om kommunens anställningsförmåner på gnesta.se/anstallningsformaner.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, och välkomnar därför sökande med olika erfarenheter och bakgrund.
Gnesta kommun har tagit ställning till kanaler och marknadsföring för rekrytering. Vi undanber oss bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C307480". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Gnesta kommun
(org.nr 212000-2965) Kontakt
Enhetschef, servicecenter, kultur och bibliotek
Kristina Karlsson Kristina.Karlsson@gnesta.se 0158-275 277 Jobbnummer
9756022