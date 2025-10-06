Timvikarie till lokalvård
2025-10-06
Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum.
Stenungsunds kommun är en expanderande kustkommun med cirka 27 800 invånare, ett starkt näringsliv, boendemiljöer nära havet och goda kommunikationsmöjligheter. Kommunen har ett välutvecklat kultur- och föreningsliv samt bra förutsättningar för friluftsliv och rekreation. Helhet, öppenhet, delaktighet och insyn är kommunens ledord.
Kommunens vision är att vi ska bli 35 000 invånare år 2035. Stenungsunds kommun ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund som är ett forum för samarbete och erfarenhetsutbyte samt i ett antal andra mellankommunala samarbeten.Publiceringsdatum2025-10-06Dina arbetsuppgifter
Är du en glad och stresstålig person? Då har vi rätta uppdraget för dig! Sök till oss som lokalvårdare i Stenungsunds kommun.Du kommer att arbeta som lokalvårdare inom kommunensverksamheter och kommer därmed på ett naturligt sätta att ingå i vårt team, där vi tillsammans tar ett helhetsgrepp i våra arbetsuppgifter.Arbetstiden varierar stort och arbetspass kan komma med kort framförhållning eller var under längre sammanhängande period tex 1 vecka. Att vara timvikarie passar utmärkt att kombinera med studier eller andra sysselsättningar då du styr själv när och vilka dagar du kan arbeta genom att lägga dig tillgänglig i vårt program Time Care Pool.
Inom lokalvården arbetar man måndag till fredag och arbetstiderna är varierande mellan 06.00-16.00. I arbetsuppgifterna som lokalvårdare ingår daglig städning av lokaler. Vi utför lokalvård inom främst förskola, skola och vård och omsorg men även viss kontorsstädning. Vi har uppdrag inom hela kommunen så körkort och bil ger större möjligheter till arbete.Som vikarie innebär det att du med kort varsel kan bli bokad samma dag för att ersätta ordinarie personal. Ingen dag är den andra lik vilket gör jobbet både utmanande och utvecklandeLokalvårdare:* B-körkort * Goda kunskaper i svenska både tal och skrift* God datorvana* Utdrag ur belastningsregistrethttps://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Du
har god förmåga att anpassa dig till nya förutsättningar och kunna se helheten, planera det dagliga arbetet självständigt utefter den städspecifikation som finns upprättat inom vår enhet så att kvalitét och städresultat uppnås. För dig är det självklart att ge god service till våra kunder, att ha ett gott bemötande mot dom som du möter dagligen i ditt arbete då du är ansiktet utåt för vår verksamhet. Vi erbjuder ett arbete med frihet under ansvar.Meriterande är om du har dokumenterad SRY- eller PRYL-utbildning eller erfarenhet av lokalvård.Ansökningar tas enbart emot via vår annons. Ersättning
