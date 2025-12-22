Timvikarie Sjuksköterska
Västerås stad har tagit bort personligt brev från ansökningsprocessen. Det gör vi för att få en bättre och mer rättvis rekryteringsprocess. När du skickar in din ansökan kommer du att få svara på ett antal frågor som blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Här får du ett självständigt, varierande och flexibelt arbete, där du själv kan påverka dina arbetstider och samtidigt vara en betydelsefull del av vårt tvärprofessionella team.Publiceringsdatum2025-12-22Arbetsuppgifter
Du ansvarar för planering, samordning och uppföljning av patienternas vård och säkerställer en trygg, sammanhållen vårdkedja. Du ingår i ett team och tillsammans hjälps ni åt för att säkerställa en god vård. Det ger dig utrymme att själv planera och strukturera din arbetsdag, samtidigt som du och dina kollegor krokar arm när det behövs. I teamet arbetar du tillsammans med undersköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och läkare och vid jourarbete har du stöd av vår inarbetade samverkan med Mobil familjeläkarenhet.
Arbetet är omväxlande och innefattar både planerade och akuta insatser. Du gör medicinska bedömningar, prioriterar insatser och handleder omvårdnadspersonal.
Just nu har vi en samlad rekryteringsprocess för timvikarier inom vård och omsorg, vilket innebär att vi arbetar löpande med att rekrytera bäst lämpad kandidat till våra behov av sjuksköterskor. Just nu rekryterar vi till:
• Vård- och omsorgsboende
• Hemsjukvård
• Zethelius korttidsenhet.
Din kompetens
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll och trivs med ansvar. Att ta ledarrollen är en självklarhet för dig och du har förmågan att prioritera och fatta beslut när det verkligen gäller. Du förstår du vikten av ett gott samarbete och är duktig på att skapa goda relationer med dina kollegor.
Du har en svensk sjuksköterskelegitimation och kanske redan erfarenhet av att arbeta som sjuksköterska. Har du erfarenhet av arbete med äldre människor eller med personer med demenssjukdom är det ett stort plus.
Du kommer att köra bil i tjänsten, och därför behöver du ha B-körkort.
Vi erbjuder
För att du ska känna dig trygg i din roll får du en individuellt anpassad introduktion och utvecklingsplan. Vi utgår från dina styrkor och din kompetens för att du ska utvecklas på bästa sätt.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här: https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
Övrig information
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.
Vi intervjuar löpande under annonseringstiden, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes.
Anställningens omfattning
Anställning
Antal annonserade arbetstillfällen: 7
Facklig företrädare
Anna JohanssonAnsvarig rekryterare021- 39 40 46Anna2.johansson@vasteras.se
Mimmi HögblomVårdförbundet021-10 41 66mimmi.hogblom@vasteras.se
Åsa LundholmEnhetschef021 - 39 69 71asa.lundholm@vasteras.se
Maria Sandhagen Enhetschef021-392731maria.sandhagen@vasteras.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/00678". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Västerås kommun
(org.nr 212000-2080) Arbetsplats
HR konsult
Anna Johansson anna2.johansson@vasteras.se 021- 394046 Jobbnummer
