Timvikarie Natt Klinta Behandlingshem
2026-02-04
Vill du erbjudas ett spännande och utvecklande jobb samtidigt som du arbetar för att dagligen ge människor ett bra liv? Vill du dessutom få möjlighet att utvecklas på ett företag som har engagemang, glädje och ansvar som ledord? Då har du möjligheten att söka jobb hos oss på Humana. I rollen kommer du tillsammans med oss att arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.
Klinta behandlingshem har 20 platser för män och kvinnor, ålder 18 och uppåt. Målgruppen hos oss är individer med samsjuklighet, där någon form av neuropsykiatrisk funktionsvariation, psykisk ohälsa kan vara i kombination med missbruk.
Vi behöver fler viktiga medarbetare som kan hoppa in som timvikarier i vår natt-tjänst.
Arbetstiden är förlagd natt, och kan antingen innebära att du är vaken, eller har sovande jour. Dina arbetsuppgifter innebär att finnas tillgänglig som stöd för våra klienter samt säkerställa att klienternas trygghet nattetid. Det finns fasta uppgifter som utförs av nattpersonal som ingår i avdelningsarbetet.
Om rollen
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Omvårdnad i form av direkt behandlingsarbete
Dokumentation och delegerade läkemedelsuppgifter
Finnas ute i verksamheten med klienterna
Lön sker enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Vem är du?
Som person är du ansvarstagande, relationsskapande, flexibel och trygg. I rollen är det viktigt att du visar stor empati samtidigt som du har förmågan att sätta gränser vid behov. Arbetet innebär ett nära och förtroendefullt samarbete med dina kollegor och du har därför god kommunikations- och samarbetsförmåga. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Inför anställning lämnas utdrag ur misstanke- och belastningsregistret.
För att söka tjänsten krävs det att du:
Har en utbildning som arbetsgivaren bedömer är adekvat för målgruppen
Har erfarenhet av behandlingsarbete
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Har god systemvana då dokumentation förekommer i hög omfattning
Har B-körkort
Vi erbjuder
Engagerade kollegor som har en god sammanhållning och drivs av viljan att förbättra kvaliteten i vår verksamhet.
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande.
Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss!
Välkommen med din ansökan!
Kontaktuppgifter
Monica Jönsson 0701973017
Biträdande verksamhetschef Så ansöker du
(org.nr 556760-8475), https://jobb.humana.se
