Timvikarie biblioteket
Hallstahammars kommun / Assistentjobb / Hallstahammar Visa alla assistentjobb i Hallstahammar
2025-09-08
, Surahammar
, Köping
, Västerås
, Kungsör
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hallstahammars kommun i Hallstahammar
Med Bergslagens skogar i norr, Mälaren i söder och med ett rikt kulturarv som omfattar både en lång industrihistoria, ett kungligt slott och unik kulturmiljö kring Strömsholms kanal är Hallstahammars kommun en plats som lockar både besökare och nya invånare. Vi är en växande kommun med 16 600 invånare i en dynamisk region med närhet till såväl natur som storstad. Vi har ett företagsklimat som är bland det bästa i länet och vi levererar en välfärd med hög kvalitet.
Vår vision är att vara en kommun där allt är enkelt och nära, där nytänkande och kreativitet är självklart. Givetvis visar vi ansvar och engagemang för att kunna skapa ett bättre samhälle och miljö för kommande generationer. Kort sagt så ska du hitta det goda livet i storstadens närhet i Hallstahammars kommun oavsett om du bor här, driver företag, arbetar i kommunen eller bara är här på tillfälligt besök. Publiceringsdatum2025-09-08Arbetsuppgifter
Vill du ingå i vår vikariepool för biblioteket och arbeta vid sjukdom och arbetsintensiva perioder?
Som biblioteksvikarie kommer du att vara en del av det dagliga arbetet vilket bland annat kan vara att möta och vägleda våra användare i biblioteksrummet oavsett om det gäller litteratur, information eller digitala verktyg. Arbetet omfattar dagtid, kvällar och helger samt arbete på vår filial i Kolbäck.Kvalifikationer
Vi söker dig som har examen inom biblioteks- och informationsvetenskap eller annan utbildning och/eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten.
Du har stor social kompetens, har tidigare arbetat på bibliotek och har ett stort litteraturintresse. Vi söker dig som är strukturerad, organiserad och flexibel samt har ett gott bemötande som tar hänsyn till människors olika förutsättningar och behov.
ÖVRIGT
Hallstahammars kommun ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser gärna sökanden med kunskaper i finska i tal och skrift.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes vänligen men bestämt. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C275787-2025-11". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hallstahammars kommun
(org.nr 212000-2064) Kontakt
Enhetschef
Dag Elfgren dag.elfgren@hallstahammar.se 022024111 Jobbnummer
9496096