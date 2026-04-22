Timavlönad lokalvårdare till Växjö
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du verkligen gör skillnad? Nu söker vi dig som vill arbeta som timavlönad lokalvårdare i Växjö och bli en viktig del av vårt team.
Som lokalvårdare hos oss har du en avgörande roll. Du är med och skapar en trygg och trivsam miljö för patienter, besökare och medarbetare genom att säkerställa att våra lokaler alltid håller hög standard. Arbetet handlar inte bara om städning vilket är en central del i att förebygga smittspridning, bidra till en säker vårdmiljö och arbetsmiljö. Det här är ett jobb med tydlig samhällsnytta.
Lokalvården är en del av regionservice som består av cirka 120 medarbetare fördelade på fem avdelningar. Tillsammans arbetar vi med kvalitet, ansvar och stolthet i det vi gör. I rollen som lokalvårdare i Växjö kommer du arbeta på någon av våra arbetsplatser.
Vårt uppdrag är att städa på vårdavdelningar och mottagningar bland annat och här kommer du möta både patienter och personal i din vardag.
Arbetet innebär tidiga morgnar, vilket gör att du behöver trivas med att starta dagen tidigt och vara pigg och redo när arbetsdagen börjar. Vi erbjuder dig ett arbete där din insats varje dag bidrar till trygg vård och en bättre upplevelse för alla som vistas i våra lokaler.
4 plats(er). Publiceringsdatum2026-04-22Arbetsuppgifter
Arbetet är varierande och innefattar både daglig städning i våra lokaler eller mer omfattande storstädning. I din vardag ansvarar du för att hålla patient rum, operationssalar, korridorer, väntrum och andra gemensamma ytor rena och trivsamma, liksom kontor och administrativa lokaler. Som lokalvårdare är du en viktig del av vår verksamhet. Du bidrar till en hög hygienisk standard i miljöer där det verkligen gör skillnad. Vi använder evidensbaserade metoder för att förebygga smittspridning och säkerställa en trygg miljö för både patienter och kollegor.
Utöver städning utför du även serviceuppgifter på uppdrag av verksamheten, såsom beställningar samt uppackning av tvätt och förbrukningsmaterial allt för att skapa en fungerande och välorganiserad vårdmiljö
Som timavlönad lokalvårdare hos oss lägger du själv in din tillgänglighet och blir kontaktad när behov uppstår exempelvis vid sjukfrånvaro eller andra tillfälliga vakanser.
Nu behöver vi fler timavlöande till:
• Växjö sjukhus och Sigrids området - vårdnära lokalvård
Du arbetar med städning av mottagningar, avdelningar, allmänna utrymmen och kontorsmiljöer.
Arbetstider: Måndag-söndag kl. 06:00-15:00 eller 07.00-16.00.
Arbetar du på Sigrids området kommer vi inför anställning begärs utdrag av misstanke- och belastningsregistret av arbetsgivaren.
• Storstäd - grundlig rengöring ( Krav körkort och inför anställning begärs utdrag av misstanke- och belastningsregistret av arbetsgivaren.
Du utför storstädning, flyttstädning och byggstädning.
Arbetstider: Måndag-fredag kl. 06:00-15:00.
Arbetet är fysiskt och kan stundtals vara krävande, vilket gör att du behöver ha en god fysik och trivas med att röra på dig under arbetsdagen. Samtidigt lägger vi stor vikt vid att skapa en god arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv för våra medarbetare.Kvalifikationer
Vi söker dig som trivs i en serviceinriktad roll och som vill bidra till en ren, trygg och välfungerande vårdmiljö. För att arbeta hos oss behöver du ha fyllt 18 år och har du tidigare erfarenhet av serviceyrken är meriterande. Som person är du pålitlig, flexibel och har lätt för att samarbeta med andra. Du är strukturerad i ditt arbetssätt och har öga för ordning och detaljer och tar ansvar för dina arbetsuppgifter.
Krav på körkort till storstäd och vi kommer begära utdrag ur misstanke- och belastningsregistret innan anställning vid anställning till vårt storstäd eller arbete på Sigrids området.
För att lyckas i rollen ser vi även att du,
• Har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, då arbetet följer tydliga skriftliga riktlinjer
• Trivs med ett fysiskt aktivt arbete och har god fysik
• Datorvana
Varmt välkommen med din ansökan!
Löneform: Timlön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Arbetstid: Dagtid.
Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771-693 693.
Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.
Informationen du anger kan komma att lämnas ut avseende regler för allmän handling enligt offentlighetsprincipen och dina uppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Kontakta ansvarig rekryterare hos Region Kronoberg vid skyddad identitet för vidare information om hur du ansöker och hantering av dina personuppgifter.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK 250/2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Kronoberg
(org.nr 232100-0065)
Nygatan 20
)
351 88 VÄXJÖ
För detta jobb krävs körkort.
Region Kronoberg
HR- specialist
Josefina Ågren josefina.agren@kronoberg.se
