Tim- och sommarvikariat inom funktionsstöd, Östergården BmSS
Stift Bräcke Diakoni / Vårdarjobb / Göteborg Visa alla vårdarjobb i Göteborg
Tänk dig ett sommarjobb där du gör skillnad i någons vardag - där små saker du gör kan betyda väldigt mycket.
Hos Bräcke diakoni söker vi nu tim- och sommarvikarier till Östergården, ett barn- och ungdomsboende inom funktionsstöd. Vi är idéburna och arbetar med omtanke, ansvar och långsiktighet. Hos oss får du ett jobb som betyder något, med möjlighet att jobba vidare både före och efter sommaren.
Ditt jobb hos oss
Som tim- och sommarvikarie på Östergården bidrar du till trygghet och en meningsfull vardag för barn och unga med flerfunktionsnedsättningar och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Du arbetar vid behov under vår och höst och med mer omfattande, schemalagt arbete under sommaren, som en viktig del av vårt team. Ditt jobb kan handla om att:
- stötta i vardagsrutiner och omvårdnad,
- delta i lek, aktiviteter eller lugna stunder,
- tolka behov och använda alternativ kommunikation,
- dokumentera och utföra medicindelegering - efter utbildning och handledning av sjuksköterska,
- samarbeta i ett engagerat team runt varje barn.
Vem vi söker
Du är över 18 år och vill jobba extra vid sidan av studier eller annat jobb. Kanske pluggar du till stödassistent, undersköterska, sjuksköterska - eller har redan erfarenhet av arbete inom funktionsstöd. Det viktigaste är att du är en stabil och omtänksam person som kan vara en trygg vuxen i barnens vardag. Med lyhördhet och engagemang anpassar du ditt stöd efter varje individ och bidrar till en trygg och fungerande verksamhet.Publiceringsdatum2026-01-19Kvalifikationer
- Erfarenhet av arbete inom vård och omsorg - från jobb eller praktik
- Du pratar och skriver obehindrat på svenska och har grundläggande datorvana
- Vård- och omsorgsutbildning och erfarenhet av arbete inom LSS eller funktionsstöd är meriterande, men inget krav.
Bräcke Barn och ungdomsboende Östergården
På Östergården arbetar vi med barn och unga med stora och varierande behov i en verksamhet med 11 boendeplatser. Med stöd enligt LSS och trygg personal får barnen utvecklas utifrån sina förutsättningar. Alla har egna rum och delar gemensamma utrymmen där vi umgås, leker och skapar en meningsfull vardag tillsammans. Vi tar långsiktigt ansvar för varje barn, med ett stöd som utgår från delaktighet och stärker känslan av att vara värdefull.
Välkommen med din ansökan idag!
Bräcke diakoni - hos oss blir du del av något större
Vi är en idéburen organisation där värdegrunden märks, i vardagen. Det innebär:
- en arbetsgivare med stark medmänsklig värdegrund,
- en arbetsmiljö där du är delaktig och kan påverka,
- ett jobb där du gör skillnad för både människor och samhälle,
- trygga villkor genom kollektivavtal, god introduktion, nära ledarskap och förmåner.
Läs mer här: https://brackediakoni.se/vart-erbjudande/
Vid erbjuden anställning genomförs ID kontroll och ett utdrag ur polisens belastningsregister ska uppvisas. Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister via länken: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/6". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stift Bräcke Diakoni Arbetsplats
Bräcke diakoni, Bräcke barn- och ungdomsboende Östergården Kontakt
Pia Angervall (flerfunktion) 031-502720 Jobbnummer
9693118