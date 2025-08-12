Tillitsfulla och sociala assistenter sökes (80%)
2025-08-12
Om jobbet
Vår uppdragsgivare är en man som bor i en lägenhet strax utanför centrala Stockholm. Han arbetar heltid och har ett rikt socialt liv. Han uppskattar sådant som gör livet värt att leva, till exempel resor, långa promenader, konserter, idrott, musik, god mat, inredning eller bara att slappa hemma.
Vi söker dig som kan bidra till att vår uppdragsgivare får leva just sitt liv.
Om dig
Vi söker dig som ser detta arbete som långsiktigt och vill vara en del av vårt härliga arbetslag. Du är ansvarsfull, serviceinriktad (ser vad som behöver göras), empatisk och tillitsfull. Du förstår när du ska kliva fram och när du ska ta ett steg tillbaka. Vi söker även dig som har god fysik, eftersom arbetet innefattar manuella lyft.Publiceringsdatum2025-08-12Om tjänsten
Tjänsten utgår oftast från vår uppdragsgivares hem eller arbetsplats och ställer krav på att du är flexibel och kan anpassa dig till olika miljöer och situationer. Du bör vara lugn och kunna hantera oväntade situationer. Vi tror också att du vet när du ska motivera och när du ska bromsa.
Eftersom vår uppdragsgivare har assistans dygnet runt ställer vi krav på att du kan arbeta alla veckodagar och tider på dygnet.Dina arbetsuppgifter
På grund av vår uppdragsgivares funktionsnedsättningar innefattar arbetet bland annat assistans vid hygien, förflyttningar, hantering av kramper och olika hushållssysslor.Kvalifikationer
Erfarenhet av personlig assistans eller närbesläktade yrken är meriterande. Personlig lämplighet värderas högt.
Arbetstider och tjänstgöringsgrad
Vi söker både dig som vill arbeta på en fast schemarad om cirka 80 % och dig som vill vara timvikarie.
Vanliga arbetspass:
Vardagar: 07:30-16:00 eller 16:00-07:30
Lediga dagar: 09:00-08:00
Om SAAND Assistans
SAAND Assistans är ett företag med lång erfarenhet av att erbjuda personligt anpassade lösningar och skapa trygga arbetsförhållanden för våra assistenter. Vi ser fram emot att välkomna dig till vår engagerade och omtänksamma arbetsgemenskap.
Vi erbjuder:
Individuell lönesättning
Friskvård
Kompetensutveckling
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-09-25
Detta är ett heltidsjobb.
Saand Assistans AB (org.nr 556995-4877), https://www.saandassistans.se/
Uppdragschef
Samuel Wiveson samuel@saandassistans.se 0722339822
9454415