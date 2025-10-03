Tillförordnad enhetschef till VA-planering
2025-10-03
Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3 200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.
Dagens Samhälle har dessutom nyligen utsett Lerum till vinnare i kategorin storstadskommuner (2025) - en utmärkelse som bygger på en omfattande jämförelse av 290 svenska kommuner inom bland annat skola, vård och omsorg, ekonomi, kultur och fritid, attraktivitet, näringsliv och framtidsfaktorer som digitalisering och civil beredskap. Vi är numera en Superkommun!
Lerums kommun är i ett expansivt skede och mycket är på gång, inte minst inom VA-planering. Enheten är en del av verksamhetsområdet Teknisk service och ingår i Sektor samhällsbyggnad. VA-enheten ansvarar för den kommunala vatten- och avloppsverksamheten i Lerums kommun. Detta genom produktion och distribution av dricksvatten samt avledning och rening av avloppsvatten åt cirka 30 000 människor.
Idag består enheten av VA-ingenjörer, VA-tekniker, VA-assistenter, abonnenthandläggare, abonnentingenjör och planeringsledare.
Som tillförordnad enhetschef under perioden 2026-01-01 till 2027-01-31 för VA-planering är du en del av ledningsgruppen inom Teknisk service och är med och tar ansvar för hela Teknisk service verksamhet och utveckling så att den utvecklas i enlighet med styrdokument och utifrån tydligt invånarfokus. Du är ledningens representant för VA-planering, enheten ansvarar för VA-utredningar, abonnentfrågor, VA-taxan, VA-karta samt administration.
Du kvalitetssäkrar och följer lag- och myndighetskrav och säkerställer så att intern styrning och kontroll uppfylls. Som tillförordnad enhetschef är du direkt ansvarig för att leda och utveckla enheten som består av cirka 13 engagerade medarbetare. I ditt uppdrag bär du huvudansvar för enhetens ekonomi, arbetsmiljö och personalansvar.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Lämplig högskole-/universitetsutbildning till exempel civilingenjör eller erfarenhet som bedöms som likvärdig.
* Erfarenhet från lagen om allmänna vattentjänster.
* Chefserfarenhet
Meriterande
* Erfarenhet från arbete med VA-taxa och VA-ekonomi
* God förståelse för hur en kommun och därmed politiskt styrd organisation fungerar.
De många kontaktytorna förutsätter att du är samarbetsorienterad och serviceinriktad. Du behöver vara strukturerad, ha god analytisk förmåga, ett strategiskt och affärsmässigt förhållningssätt och verka ur ett helhetsperspektiv. Ytterligare egenskaper vi värdesätter hos dig är att du är intresserad och nyfiken på ny kunskap och problemlösning, är lugn, flexibel, positiv och bidrar med att skapa ett gott arbetsklimat.
ÖVRIGT
I rollen som enhetschef kan du bli föremål för säkerhetsprövande samtal.
Ansökningstiden kan komma att förlängas.
Utvecklingen i Lerums kommun ska vara hållbar och vår styrning utgår från de globala målen i Agenda 2030.
Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Vi värnar om en god arbetsmiljö där du kan kombinera arbete och fritid. Som anställd hos oss får du tillgång till en rad förmåner, som friskvårdsbidrag och personalvårdsprogram. Läs mer om våra personalförmåner här: https://lerum.se/dina-formaner
Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda personligt Bank-ID i tjänsten för legitimering i till exempel systeminloggning eller annan verifiering.
