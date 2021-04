Tietoevery Söker C/c++ Till Umeå - Framtiden i Sverige AB - Datajobb i Umeå

Framtiden i Sverige AB / Datajobb / Umeå2021-04-02Vill du vara en del av ett av Världens ledande IT- företag? Vill du få möjlighet att utveckla högteknologiska lösningar inom 4G och 5G? Sök redan idag, urvalet sker löpande!2021-04-02Som mjukvaruutvecklare hos TietoEVERY kommer du att arbeta med utveckling av 4G och 5G nätet tillsammans med företagets kunder. Du jobbar i agilt tillsammans med ditt sköna gäng på kontoret! Tillsammans kommer ni att arbeta med:SystemeringDesignTestOch du kommer bland annat att använda:C/C++JavaGolangPerlPython+ lite hårdvarunära arbeteNu har du möjligheten att få ta del av ett fantastiskt team som arbetar mot spännande projekt i en agilmiljö!"Det bästa med TietoEVRY är att man får arbeta med att utveckla den senaste tekniken inom trådlös kommunikation samt att det är en arbetsplats med många trevliga och roliga medarbetare. Storleken på arbetsplatsen gör att det exempelvis alltid finns någon intressant person att äta lunch med eller att diskutera något specifikt intresse med." - Mårten, utvecklare på TietoEVRY.På kontoret i Umeå sitter 150 personer fördelade på 3 våningsplan. Här hittar du en inspirerande arbetsmiljö driven av teamkänsla och laganda i öppna landskap. Du kommer arbeta i ett agilt krossfunktionellt utvecklingsteam i projekt mot något av de stora mobilsystemsföretagen men även mot start-ups. TietoEVRY:s lokaler ligger nära IKSUs träningsanläggning, med ett stort utbud av träningsformer och goda luncher.Skallkrav:Tidigare erfarenhet av mjukvaruutveckling inom C/C++Examen från utbildning med inriktning datavetenskap eller från en likvärdig utbildningStort intresse för programmeringSvenska och engelska i tal och skriftMeriterande:erfarenhet av att arbeta agiltLinuxArbetat med testVi söker dig som älskar att jobba i team och där miljön präglas av teamkänsla samt så är du initiativtagande och ansvarstagande!Som anställd på Framtiden AB kan du känna dig trygg. Samtliga av våra tjänster omfattas utav kollektivavtal vilket ger dig avtalsenliga villkor gällande semester, lön, pension, sjukfrånvaro etc.Som anställd på Framtiden får du alltid en personalansvarig som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Personalansvarig har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll samt att säkerställa att du trivs på din arbetsplats.Framtiden finns till för att världen behöver fler bra företag. Vi levererar personal till företag och samtidigt ger vi jobb till människor. Vi lever efter våra värderingar som är Glädje, Enkelhet och Kör! Vi är specialister på att rekrytera unga talanger, dvs. personer som är i början av sin karriär, till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige samt i Oslo och är ett av Sveriges snabbast växande företag.Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering och vår idé är att minska avståndet mellan utbildningen och arbetslivet. Vi hjälper våra kunder till en bättre framtid genom den personal som vi förmedlar.För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan gå över och bli anställd direkt hos kundföretaget.Start: Enligt ökArbetstider: 08-17Ort: UmeåOmfattning: HeltidKontaktperson(er)Fredrik Svelander0706285222Sista dag att ansöka är 2021-05-02Framtiden i Sverige AB5671095