Text producer sökes med start omgående
2025-08-25
Vi söker en kreativ och noggrann textproducent som brinner för att skapa engagerande och korrekt innehåll för olika marknadsföringskanaler. I rollen får du möjlighet att forma produktkommunikation, säkerställa kvalitet och följa riktlinjer samtidigt som du bidrar till en enhetlig och professionell tonalitet.Publiceringsdatum2025-08-25Om tjänsten
Vi söker en Text producer till vår kund, ett välkänt företag inom modebranschen. Du utgår från kundens kontor i centrala Stockholm.Arbetsuppgifter
Du ansvarar för att skapa engagerande och korrekt produkttext för olika marknadsföringskanaler, såsom webbplatser, mobilplattformar och externa kampanjer. Rollen innebär att leverera färdigställda masterversioner av texterna inom utsatt tid, hantera översättningsprocesser för relevanta marknader och säkerställa att all text är både övertygande och följer marknadsföringsetik samt lagkrav. Dessutom ansvarar textproducenten för att upprätta och underhålla riktlinjer för tonläge, SEO och generella skrivstandarder.Dina arbetsuppgifter
Skapa engagerande och korrekt produkttext för webb, mobil och externa kampanjer
Leverera färdig masterversion av texterna inom utsatt tid
Hantera översättningsprocesser för relevanta marknader
Säkerställa att all text är övertygande och följer marknadsföringsetik samt lagkrav
Upprätta och underhålla riktlinjer för tonläge, SEO och skrivstandarder
Dina egenskaper
I rollen som Text producer är det viktigt att vara noggrann, kreativ och kommunikativ. Man behöver kunna uttrycka sig tydligt och anpassa ton och stil efter olika målgrupper och kanaler. Rollen kräver också självständighet, struktur och förmåga att hålla deadlines, samtidigt som man är lyhörd för feedback och kan samarbeta med kollegor och andra intressenter.
Är det dig vi söker?
Vi ser fram emot att läsa din ansökan, varmt välkommen med den redan idag!Kvalifikationer
Examen eller formell utbildning i skriftlig kommunikation eller relaterat område
Grundläggande förståelse för textilmaterial
Exceptionell skriftlig kommunikationsförmåga med stark uppmärksamhet på detaljer
Förmåga att kommunicera obehindrat i tal och skrift på engelska och svenskaTjänstens omfattning och tillträde
Heltid, konsultuppdrag i 12 månader. Start 2025-09-08.Så ansöker du
Ansökan görs på vår hemsida perido.se/. Klicka på knappen ansök i annonsen för aktuell tjänst och fyll i dina uppgifter samt bifoga CV. Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande. Notera att viss information gällande uppdraget och/eller kundföretaget medvetet kan ha utlämnats från annonsen, först vid kontakt med ansvarig rekryterare får du all information som du behöver.
De flesta frågor eller funderingar kan du hitta svar på under perido.se/vanliga-fragor/. Om du fortfarande inte hittat svaret du söker är du välkommen att kontakta oss på fraga@perido.se
så svarar någon av våra rekryteringskommunikatörer dig. Ange alltid tjänstens referensnummer 35402 i ämnesraden. Vänligen notera att vi endast tar emot ansökningar på vår hemsida och att vi inte har möjlighet att svara på hur du ligger till i processen.
Om Perido
Varför heter företaget Perido? Det kommer från det latinska ordet Peridoneus som betyder "väl matchad". Att matcha vår konsults kompetens och karriärinriktning med våra kunders behov är det vi är allra bäst på! Perido är ett konsult- och rekryteringsföretag inom tjänstemannasektorn som hjälper dig till nästa steg i yrkeslivet och vår vision är att alla ska trivas och vara engagerade på jobbet. Vi har vuxit stadigt sedan starten 2003 och har över 1500 medarbetare över hela landet, varav ett femtiotal interna medarbetare på våra huvudkontor i Stockholm och Göteborg. Som konsult hos oss blir du en viktig del av vår organisation och du växer tillsammans med oss genom att förstärka med din kompetens ute i våra kunders organisationer. Läs mer om oss på Perido: https://perido.se/om-oss/. Så ansöker du
