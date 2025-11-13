Texas Longhorn söker servitris

Mabels Kitchen AB / Servitörsjobb / Sollentuna
2025-11-13


Visa alla servitörsjobb i Sollentuna, Upplands Väsby, Järfälla, Danderyd, Upplands-Bro eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Mabels Kitchen AB i Sollentuna

Vi söker erfaren servitör/servitris för deltid - kvällar och helger

Vi är ett populärt steakhouse som nu söker en trevlig och serviceinriktad medarbetare till vårt team. Du som söker bör ha tidigare erfarenhet av servering och kunna hantera ett högt tempo med ett leende.

Vi söker dig som:

Har erfarenhet av servering
Är glad, social och professionell
Trivs i restaurangmiljö och kan ge våra gäster en toppenupplevelse
Kan arbeta kvällar och helger
Är ansvarsfull, pålitlig och flexibel

Vi erbjuder:

En trevlig arbetsmiljö i ett etablerat steakhouse
Deltidstjänst främst kvällar och helger

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-13
Endast mejl.
E-post: Sollentuna@texaslonghorn.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Mabels Kitchen AB (org.nr 556829-1891)
191 28  SOLLENTUNA

Arbetsplats
Texas Longhorn i Sollentuna

Jobbnummer
9604278

Prenumerera på jobb från Mabels Kitchen AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Mabels Kitchen AB: