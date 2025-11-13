Texas Longhorn söker servitris
2025-11-13
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
Vi söker erfaren servitör/servitris för deltid - kvällar och helger
Vi är ett populärt steakhouse som nu söker en trevlig och serviceinriktad medarbetare till vårt team. Du som söker bör ha tidigare erfarenhet av servering och kunna hantera ett högt tempo med ett leende.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av servering
Är glad, social och professionell
Trivs i restaurangmiljö och kan ge våra gäster en toppenupplevelse
Kan arbeta kvällar och helger
Är ansvarsfull, pålitlig och flexibel
Vi erbjuder:
En trevlig arbetsmiljö i ett etablerat steakhouse
Deltidstjänst främst kvällar och helger Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-13
Endast mejl.
E-post: Sollentuna@texaslonghorn.se
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 556829-1891)
191 28 SOLLENTUNA Arbetsplats
Texas Longhorn i Sollentuna Jobbnummer
9604278