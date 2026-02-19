Testledare
Är du redo att leda testteam i tekniskt avancerade och samhällsviktiga projekt? Combitech i Stockholm söker en erfaren testledare som kan säkerställa kvalitet i komplexa system, särskilt inom försvars- och säkerhetskritiska uppdrag. Hos oss får du chansen att forma testarbetet från strategi till leverans, i samverkan med utvecklingsteam och arkitekter.
Vi på Combitech accelererar utvecklingen av ett smartare, mer hållbart och mer motståndskraftigt samhälle. Genom att kombinera vår solida erfarenhet och kunskap från försvars- och industrisektorn säkerställer vi att verksamheter, samhällen och vårt totalförsvar står stadiga inför framtidens utmaningar och möjligheter.
Vi är en nordisk tech-, lösnings- och konsultpartner som utgörs av 2 500 passionerade experter som tillsammans med våra kunder arbetar med att utmana teknikens gränser för att göra skillnad.
Rollen
I den här rollen får du möjlighet att:
* Leda och koordinera testteamet samt säkerställa att alla har rätt information och resurser.
* Utveckla teststrategier och testplaner och skapa strukturerade och kvalitativatestupplägg där exempelvis smoketestning eller integrationstesning ska in i CI/CD-processen.
* Övervaka testprocessen och kvalitetssäkra leveransen
* Identifiera, analysera och rapportera testproblem.
* Sammanställa och presentera testresultat och rekommendationer.
* Driva kontinuerlig förbättring av testprocesser, metoder och verktyg i nära samarbete med utveckling och verksamhet.
* Arbeta som konsult hos våra kunder alternativt in-house på Combitechs kontor i Alvik, ofta i team tillsammans med andra kollegor.
Vi söker dig som
* Har arbetat som testledare och senior testare med erfarenhet av olika testtyper såsom funktionella, regression, system, acceptans-och prestandatester. Beroende på uppdrag är erfarenhet av säkerhetstester meriterande.
* Har förmåga att strukturera, planera och leda testarbete i komplexa projekt, med erfarenhet av olika arbetssätt såsom Scrum, Kanban eller Test Drivet.
* Har arbetat med kravställning kopplat till automatisering inom Cypress, selenium osv. samt har förståelse för när och hur de ska köras.
* Förstår hela utvecklingskedjan, från krav till leverans.
* Har stark kommunikativ förmåga och vana att samarbeta med flera roller och intressenter.
* Har analytiskt tänkande och ett genuint engagemang för kvalitet.
* Meriterande: militär kompetens och erfarenhet.
Då tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess krävs det att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll.
Urval sker löpande. Vi ser fram emot din ansökan!
Kom & gör skillnad
Vi tror att man gör ett bättre jobb om man kan fokusera på rätt saker, därför gör vi det lätt att kombinera jobbet med vardagen. Vi satsar på våra medarbetare, de utgör kärnan, hjärnan och hjärtat i vår verksamhet. Dessutom står vi på en stadig grund av högteknologi, forskning och anställningstrygghet med försvars- och säkerhetskoncernen Saab som ägare.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Kolla in våra karriärsidor!
