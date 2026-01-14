Testingenjör inom aktiva säkerhetssystem
2026-01-14
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Du blir en del av ett team som arbetar mot externa kunder och tar ansvar för både funktionsutveckling och verifiering av aktiva säkerhetssystem. Rollen är praktiskt inriktad och kombinerar biltest med analys, dokumentation och ett nära samarbete med funktionsägare och utvecklare i det löpande produktarbetet.
Vi söker dig som tar ansvar, trivs med problemlösning och bidrar med en positiv och professionell inställning i teamet.
ArbetsuppgifterFörbereda och genomföra olika typer av tester i bil
Analysera testresultat samt dokumentera utfall och avvikelser
Använda logg- och diagnosverktyg för att samla in och tolka data
Stötta funktionsägare och utvecklare i det kontinuerliga förbättringsarbetet
KravBSc/MSc inom relevant område, eller motsvarande eftergymnasial utbildning
Minst 3 års erfarenhet som testingenjör inom fordonsindustrin inom relevant område
Erfarenhet av Vector-verktyg, såsom CANalyzer
Erfarenhet av logg- och diagnosverktyg för bilar
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Svenskt B-körkort samt god körvana
MeriterandeKunskap och erfarenhet av programmering i exempelvis Python
Erfarenhet av Matlab
Provbanekörtillstånd från exempelvis Hällered (motsvarande T2)
Starkt bilintresse
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
