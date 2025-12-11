Testingenjör HIL
2025-12-11
För vår kund söker vi en HIL-utvecklare/testingenjör.
HIL Testingenjör - HIL-utvecklare är ansvarig för att designa, utveckla och underhålla Hardware-in-the-Loop (HiL) testmiljöer för att validera fordonsystem och säkerställa pålitlighet och prestanda för elektriska drivsystem (EDU). Denna roll innebär att utveckla och underhålla HiL, skapa testfall, automatisera testkörning och analysera resultat för att förbättra systemkvaliteten. Ingenjören samarbetar nära med mjukvaru-, hårdvaru- och systemingenjörer för att utveckla robusta valideringsramverk. De bidrar också till kontinuerliga förbättringar av testmetoder och verktyg.
Ansvarsområden:
Designa och utveckla HiL testssystem för validering av fordonsdrivlina.
Skapa, implementera och automatisera testfall för systemvalidering och verifiering.
Utveckla och underhålla testskript, modeller och realtidsimuleringar.
Analysera testresultat, rapportera problem och samarbeta med utvecklingsteam för att åtgärda fel.
Integrera HiL-system med mjukvarukomponenter för omfattande testning.
Säkerställa att industristandarder och bästa praxis för fordonsprovning följs.
Underhålla och förbättra testautomationsramverk för ökad effektivitet.
Felsöka HiL-hårdvara och mjukvara för att säkerställa optimal funktionalitet.
Stödja rotorsaksanalys av fel och hjälpa till med systemfelsökning.
Dokumentera testprocedurer, resultat och förbättringar för kunskapsdelning.
Behörighet:
Definiera och implementera teststrategier och metoder för HiL-validering.
Godkänna testplaner och säkerställa att de överensstämmer med projektkrav.
Rekommendera uppgraderingar av hårdvara och mjukvara för HiL-testmiljön.
Prioritera och eskalera kritiska problem som identifieras under testning.
Samarbeta med leverantörer och verktygstillverkare för att optimera HiL-uppsättningar.
Bidra till definitionen av teststandarder och bästa praxis.
Ge utbildning och vägledning till teammedlemmar om HiL-testprocedurer.
Krav på kompetens:
HiL-systemutveckling - Erfarenhet av att sätta upp och underhålla HiL-testmiljöer (t.ex. dSPACE, NI, Vector VT).
Automation och scripting - Färdigheter i skriptspråk som Python, MATLAB eller CAPL för att automatisera testfall.
Modelbaserad utveckling (MBD) - Kunskap om Simulink, Stateflow och plantmodellering för realtidsimuleringar.
Fordonskommunikationsprotokoll - Förståelse för CAN, LIN, FlexRay och Ethernet för ECU-testning.
Testramverk och verktyg - Erfarenhet av verktyg som CANoe, CANalyzer, AutomationDesk eller TestStand.
Felanalys och felsökning - Förmåga att analysera testresultat, utföra rotorsaksanalys och felsöka hårdvaru-/mjukvaruproblem.
Systemtestning och validering - Praktisk erfarenhet av testning av inbyggda fordonsystem, med fokus på drivlina och elektriska drivsystem (EDU).
Felinjicering och stresstestning - Kunskap om tekniker för felinjicering för att testa systemets robusthet under olika förhållanden.
Versionshantering av mjukvara - Erfarenhet av verktyg som Git, SVN eller Perforce för att hantera testskript och konfigurationer.
Vi erbjuder bra lön och förmåner för rätt person.
Om detta låter intressant, och du passar in på beskrivningen - då vill vi gärna prata med dig och berätta mer!
Sista dag att ansöka är 2025-12-23
E-post: rekrytering@doerbemanning.se
Sista dag att ansöka är 2025-12-23
