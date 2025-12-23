Testare IT-avdelningen
Är du redo för en större uppgift? Hjälp oss säkra upp och snabba på Sveriges yttre gränser.
Polismyndighetens grupp Yttre Gränskontrollsystem viktigaste uppgift är att maximera säkerheten vid Schengenområdets yttre gränser och samtidigt underlätta resor för behöriga. Systemen vi utvecklar medverkar till att förebygga, upptäcka och utreda terrorbrott.
Det förändrade omvärldsläget ställer höga krav på att kunna arbeta agilt och målinriktad.
Vi söker nu en driven testare som gillar att arbeta hands-on med produkter och system som används dygnet runt, året om. Hos oss kommer du tillsammans med engagerade och trevliga kollegor utvecklas och få erfarenheter för livet, samtidigt som ditt arbete bidrar till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Sverige.
IT-avdelningen består för närvarande av 1100 anställda som ansvarar för all IT som används av myndighetens cirka 40 000 anställda. Vårt kontor är beläget i Norrköping där vi erbjuder både flexibelt kontor och flexibla arbetstider. För närvarande finns det även möjlighet att arbeta hemifrån två dagar i veckan.
Inom polisen står vi inför en spännande tid med digitalisering, ny teknik och många spännande utvecklingsuppdrag. Hos oss kommer det som du är med och testar bidra till att skapa trygghet i människors liv, varje dag. Vi söker nu en testare som är redo att bidra till ett tryggare Sverige genom att vara med och utveckla systemstöd för den polisiära verksamheten.
Du kommer att arbeta i ett positivt och engagerat team med systemutvecklare, testare, uppdragsledare, tekniska produktspecialister och kravanalytiker. Vårt arbete styrs av delvis lagar, förordningar och inte minst den polisiära verksamhetens behov.
Huvudprodukterna är verktyg för att kunna göra säkra gränskontroller och innefattar en mängd hårdvara, där vi har stor möjlighet till anpassning för egen verksamhet.
Som testare kommer du att samarbeta nära verksamheten och strukturerat driva arbetet med att få fram en gemensam kravbild av behoven samt inhämta information från de EU förordningar som ligger till grund för både verksamhetens- men även tekniska krav samt arbeta nära utvecklingsteamet med teknisk testning, testautomatisering, manuella tester och koordinering av testarbetet. Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
Relevant eftergymnasial utbildning inom IT, eller motsvarande förvärvad erfarenhet som Polismyndigheten bedömer likvärdigt
Minst tre års aktuell och relevant arbetslivserfarenhet inom testning
Erfarenhet av testautomatisering
Erfarenhet av att ha arbetat med Cucumber, Cypress eller liknande verktyg
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Anställningen kräver svenskt medborgarskap.
Det är meriterande om du även har:
Erfarenhet av systemutveckling inom Java
Erfarenhet av att testa mobila appar på iOS
Erfarenhet av att ha arbetat med testdriven utveckling
Erfarenhet av att ha arbetat med Jenkins
Erfarenhet av att ha arbetat med Docker, Kubernetes containers
Erfarenhet av minst två år av kravarbete
Personliga egenskaper:
Vi söker dig som tar ansvar för din uppgift, är självgående och utför arbetet på ett kvalitetsmedvetet sätt. Du har ett stort teknikintresse och räds inte åt nya utmaningar utan förblir motiverad och lösningsorienterad. Du trivs i samarbeten med andra och har ett prestigelöst förhållningssätt där du är med och driver arbetet framåt tillsammans med dina kollegor.
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
