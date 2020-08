Test och verifieringsingenjör inom produktion - Saab AB - Elektronikjobb i Linköping

Prenumerera på nya jobb hos Saab AB

Saab AB / Elektronikjobb / Linköping2020-08-26Din framtida utmaningTjänsten innebär att utveckla och implementera test- och verifieringsmetodik för produktionstest, samt även tillhörande utrustningar. Du kommer även att utveckla och genomföra en effektiv verifieringskedja i form av metoder, verktyg och processer för Vehicle Systems produkter och främst med inriktning på en effektivare produktionsverifiering. Exempel på arbetsuppgifter:* Utveckla och verifiera metodik, hårdvara och mjukvara för produktionstest samt ansvara för framtagning av tillhörande dokumentation för testmetodik och testprotokoll* Genomföra produktionstest i daglig produktion samt verifiering inför produktionsstart* Vara teknisk support för underleverantörer vid industrialisering samt under löpande produktion* Deltaga i det systematiska kvalitetsarbetet; felsöka, analysera, utreda och dokumentera samt ta fram lösningsförslag* Analysera statistik på felutfall och utifrån det utveckla testmetodik för effektivare produktionstest* Effektivisera verifieringskedjan i produktion map kvalitetssäkrad producerbarhet i samarbete med konstruktion och utveckling* Medverka i industrialisering och ansvara för implementering av metodik och driftsättning samt verifiering av testutrustningDen du är idagFör den här rollen ser vi att du har erfarenhet av att utveckla och arbeta med test- och verifieringsprocesser inom tillverkande industri av dataelektronik samt elektronikdesign. Du har vana att ta fram dokumentation och vana att arbeta med Officepaket.Du har en relevant akademisk utbildning alternativt annan likvärdig dokumenterad eftergymnasial utbildning. Det är meriterande om du har kunskap och erfarenhet av ERP system, IPC-standarder för elektroniktillverkning, Linux, SQL datahantering och Python. Du bör också ha praktisk erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete.För att trivas och växa i denna roll motiveras du av att lösa problem och arbeta resultatorienterat. Du har vidare en god samarbetsförmåga och kommunicerar tydligt i olika typer av sammanhang. Kvalitet är viktigt för dig och du är noggrann i ditt arbetssätt. Du behärskar engelska och svenska väl, både i tal och i skrift.Denna tjänst kräver att du godkänns i en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen.Vad du blir en del avAvdelning Vehicle Systems i Linköping är enhet under stark internationell tillväxt. Avdelningen ansvarar bla för en av Saabs många produktportföljer; Vehicle Electronics.Verksamheten omfattar försäljning, produktutveckling, produktion och eftermarknad och support av avancerad dataelektronik- och sensorsystem för krävande miljöer. Inom Vehicle Systems arbetar ca 65 medarbetare.Sektionen Logistics and Production sysselsätter ungefär 20 personer och ansvarar för avdelningens produktion som består av prototyptillverkning, fåstyckstillverkning och mindre serier. Sektionen ansvarar även för industrialisering och eftermarknadssupport, vilket innebär garantiåtaganden och reparationer, reservdelsförsörjning och driftsupport mot kunder. Inom sektionen ligger även ansvar för supply chain för volymproduktion, materialhantering, gods- och lagerhållning. Till sektionen finns även kvalitetsfunktionen knuten i ett nära samarbete med inköpsavdelningen.Här är beskrivning utav Vehicle Systems produktportfölj - http://saab.com/land/c4i/tactical-c2-systems/Military-Electronics-Solutions/ Observera att du kan ansöka på antingen svenska eller engelska.Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, så kan du läsa om dem härUrval sker löpande, välkommen med din ansökan! Sista ansökningsdag 2020-09-14.If you aspire to help create and innovate whilst developing yourself in a challenging team setting, Saab may well have the perfect conditions for you to grow. We pride ourselves on a nurturing environment, where everyone is different yet we share the same goal - to help protect people.Varaktighet, arbetstidHeltid Permanent2020-08-26Not SpecifiedSista dag att ansöka är 2020-09-09SAAB AB5333424