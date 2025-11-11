Test & Verifieringsingenjör
Krets Consulting Group AB / Elektronikjobb / Arboga Visa alla elektronikjobb i Arboga
2025-11-11
, Kungsör
, Köping
, Hallstahammar
, Eskilstuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Krets Consulting Group AB i Arboga
, Örebro
, Västerås
, Karlskoga
, Jönköping
eller i hela Sverige
Kom och bli en del av vår Krets av högpresterande konsulter! Vi söker nu efter en Test & Verifieringsingenjör för uppdrag i Arboga/Solna.
Hos Krets får du chansen att arbeta i en inspirerande miljö där personlig utveckling och nya utmaningar står i fokus. Som en del av vårt team blir du en nyckelspelare i projekt tillsammans med våra kunder. Med vårt breda nätverk och långsiktiga partnerskap säkerställer vi en arbetsvardag fylld av variation och möjligheter att påverka framtiden inom teknik och innovation.
Om uppdraget
Har du ett analytiskt sinne, ett skarpt öga för detaljer och en passion för teknik som faktiskt fungerar - på riktigt?
Vi söker nu en Test- och verifieringsingenjör till ett konsultuppdrag där du blir en nyckelperson i arbetet med att säkerställa funktion, kvalitet och prestanda i avancerade tekniska system.
I rollen får du kombinera praktiskt testarbete med teknisk analys och problemlösning. Du kommer att samarbeta tätt med konstruktörer, systemingenjörer och mjukvaruutvecklare, och bidra till att produkterna håller högsta tekniska standard.
Arbetet spänner över hela testkedjan - från planering och utveckling av testmetoder till verifiering av kravuppfyllelse och dokumentation av resultat.
Arbetet utförs i huvudsak på plats i Arboga, med möjlighet till hybridarbete.
Exempel på arbetsuppgifter:
Utföra tester av hårdvara, prototyper och kompletta system för att verifiera funktionalitet, prestanda och kvalitet
Designa och implementera testmetoder samt utveckla testautomatisering (inklusive CI/CD-verktyg)
Samarbeta med utvecklingsteam för att identifiera, analysera och lösa tekniska problem
Dokumentera testresultat och delta i formell verifiering
Felsöka och analysera problem inom hårdvara, inbyggda system och kommunikation (t.ex. CAN, Ethernet)
Vi tror att du har:
Gedigen erfarenhet ( +5år) av test- och verifieringsarbete med fokus på hårdvara och inbyggda system
Goda kunskaper inom elektronik, fysik och mekanik
Erfarenhet av programmering i Python och C++ (gärna även Rust)
Förståelse för kommunikationsprotokoll som CAN och Ethernet
Erfarenhet av testmetodik, kravhantering och testautomatisering
Förmåga att analysera komplexa system och systematiskt identifiera samt lösa problem
God samarbetsförmåga och vana att arbeta i multidisciplinära team
Utbildning:
Civilingenjörs- eller högskoleingenjörsexamen inom maskinteknik, mekatronik, elektronik, datateknik eller teknisk fysik.
Meriterande:
Erfarenhet av CI/CD-miljöer, HIL-testning eller automatiserade testsystem
Kunskap inom inbyggd programmering eller mjukvarutestning
Erfarenhet av mätutrustning, signalanalys och test i labbmiljö
Tidigare arbete i branscher som fordon, försvar, energi eller industriell automation
Tjänsten är ett konsultuppdrag och innebär en anställning hos oss på Krets. Uppdraget kan i vissa fall kräva att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd.
Om Krets Consulting Group: Vill du vara en del av ett företag där din kompetens verkligen gör skillnad? På Krets Consulting Group erbjuder vi dig möjligheten att arbeta i tekniskt avancerade projekt som inte bara utmanar, utan också stärker din expertis.
Vi förstår vikten av att ge våra konsulter uppdrag som matchar deras kompetens och ambitioner. Hos oss får du arbeta med uppgifter som ligger i framkant av teknikutvecklingen, i roller där du kan växa både professionellt och personligt.
Vår filosofi är enkel: när våra konsulter trivs och utvecklas, skapar vi också de bästa resultaten för våra kunder. Det innebär att du som konsult hos oss får arbeta i en stimulerande miljö med uppdrag som gör skillnad - både för dig och för de uppdrag du arbetar i. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Krets Consulting Group AB
(org.nr 559145-1074), https://www.krets.nu/ Arbetsplats
Krets Consulting Group Kontakt
Robin Karlsson robin@krets.nu 0725185888 Jobbnummer
9599266