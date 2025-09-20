Test & Verification Lead till Excillum!
Vill du arbeta hos företaget bakom världens mest avancerade industriella röntgenkälla? Med tung patentskyddad forskning i botten har Excillum inte bara förflyttat fysikens gränser utan också byggt och levererat produkter som förändrat hur både industrin och akademin ser på röntgenkällor. Här blir du en del av ett företag med ett ödmjukt och hjälpsamt arbetsklimat där du får möjligheten att påverka och utveckla våra arbetssätt inom test och verifiering. Låter det som något för dig? Läs vidare!
OM TJÄNSTEN
Excillum är ett svenskt bolag som designar, utvecklar och tillverkar röntgenljuskällor som bland annat används för kvalitetssäkring inom halvledar-, elektronik- och batteritillverkning. Andra tillämpningar är för framtagande av nya läkemedel och forskning inom t.ex. biologi, medicin och materialvetenskap och vi har idag kunder i både Europa, Asien och USA. Vi befinner oss nu i en spännande fas med att fortsätta industrialiseringen av bolaget och en viktig del i detta är att utveckla processer för att säkerställa att våra produkter inte bara fortsätter vara världsledande i prestanda, utan också robusta, säkra och tillförlitliga i industriell produktion och användning. Här får du möjligheten att påverka hela vägen från idé till färdig produkt, bygga upp arbetssätt som tar oss till nästa nivå och samtidigt bidra till utveckling av teknik som verkligen gör skillnad.
Du kommer att tillhöra ett team om fyra personer, en Compliance Engineer två tekniska skribenter och din närmsta chef. Du kommer att samarbeta tätt tillsammans med ditt närmsta team men även experter inom elektronik, mjukvara, forskare, produktion, marknad och sälj m.m. Vi är idag runt 90 anställa på huvudkontoret i Kista med både labb och produktion i huset vilket gör att du kommer att arbeta nära produkterna som utvecklas.
Några ord från din framtida närmsta chef
"Hej! Mitt namn är Anton Persson och jag har arbetat på Excillum sedan 2020. Excillum är en arbetsplats som genomsyras av hög ambition, nyfikenhet och samarbetsvilja. Här slutar man aldrig lära sig. I denna roll förväntas du vara en spindel i nätet och samarbeta tätt med de flesta av våra avdelningar, från bl.a. forskare och konstruktörer, till produktion, i vårt arbete för att bli mer industriella. Om du motiveras av att vara en drivande del i ett förändringsarbete och att arbeta med komplexa produkter i världsklass så kommer du trivas bra hos oss!"
ARBETSUPPGIFTER

Dina arbetsuppgifter
Som Test & Verification Lead blir du spindeln nätet som håller ihop mjukvara och hårdvara och fungerar som en central punkt för flera av våra team. När vi går mot att bli en än mer industrialiserad verksamhet ökar kraven både inifrån och utifrån på kvalitet och tillförlitlighet och här kommer du spela en avgörande roll för att säkerställa att våra produkter och arbetssätt fungerar som de ska och håller högsta standard. Du kommer också vara ett viktigt bollplank till din närmsta chef i frågor rörande test- och kravhantering för att säkerställa att alla tester och verifieringar är heltäckande och håller en strukturerad process.
Du kommer exempelvis...
• Koordinera verifieringsaktiviteter i projekt och samordna med projektledare och designansvariga.
• Skriva verifieringsspecifikationer i samarbete med systemarkitekt och övriga intressenter.
• Säkerställa att både kravspecifikation och riskanalys täcks av verifieringsplanen.
• Definiera och förbättra verifieringsprocesser, verktyg och best practices.
• Följa upp, analysera och presentera testresultat samt kommunicera verifieringsstatus till de olika teamen.
• Utveckla tester, planera och praktiskt genomföra verifiering av system mot systemspecifikationen.
• Skapa och underhålla strukturer för rapportering, sammanställning och avslutning av verifieringsdata.
VI SÖKER DIG SOM
Detta är en roll för dig som tycker om att bidra till utveckling och förbättring, som gärna tar eget ansvar och gillar att tänka nytt. Du trivs med omväxlande arbetsuppgifter och är beredd att hjälpa till där det behövs - hos Excillum arbetar vi tillsammans som ett lag!
Utöver det har du...
• En högskole- eller civilingenjörsexamen inom mekanik, fysik, elektronik, mekatronik eller liknande
• Minst några års arbetslivserfarenhet inom test- och verifiering av produkter innehållande både hård- och mjukvara
• Erfarenhet av att driva och utveckla arbetssätt inom området
• Mycket goda kunskaper i engelska i såväl tal som skrift
Övrig information
• Start: Enligt överenskommelse
• Omfattning: Heltid
• Placering: Kista
• Kontaktuppgifter: Ansvarig rekryteringskonsult Johanna Sörell, johanna.sorell@academicwork.se
samt Minna Loosaar, minna.loosaar@academicwork.se
• Vi arbetar med löpande urval, sök tjänsten så snart du kan om du är intresserad.
Vår rekryteringsprocess
• Telefonintervju med Academic Work
• Djupintervju med Academic Work + personlighetstest & problemlösningstest
• Intervjuer med Excillum + arbetsprov
• Referenstagning + beslut
INFORMATION OM FÖRETAGET
Läs mer om Excillum på deras hemsida: https://www.excillum.com/ Varaktighet, arbetstid, etc.
