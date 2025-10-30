Test Engineer - App & Software Quality

Gigstep AB / Datajobb / Malmö
2025-10-30


Är du en nyfiken testare som gillar att grotta ner dig i teknik och driva kvalitet framåt? Vi söker dig som vill arbeta brett med testning av appar och mjukvarulösningar - från planering och design till analys och förbättring.
Om rollen
I rollen som Test Engineer får du möjlighet att påverka både process och produkt. Du arbetar nära utvecklare och produktteam för att säkra att nya funktioner fungerar som de ska och håller hög kvalitet. Arbetet består av både manuella och automatiserade tester, felsökning och analys, samt förbättringsarbete inom QA-området.
Exempel på arbetsuppgifter:

• Skriva, underhålla och utföra testfall

• Identifiera och dokumentera buggar och förbättringsförslag

• Samarbeta med utveckling, design och produktledning

• Bidra till automatisering och effektivisering av testprocesser

• Delta i planering och kvalitetssäkring inför release

Vi tror att du:

• Har 3-5 års erfarenhet av testning eller QA inom IT eller teknik

• Har god förståelse för testmetodik och felsökning

• Är strukturerad, analytisk och trivs i samarbete

• Har erfarenhet av Python eller liknande skriptspråk

Gillar att kombinera teknik, kvalitet och problemlösning


Meriterande är om du har erfarenhet av automatisering, CI/CD-miljöer eller testning i Windows- och Linuxmiljöer.
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag!

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-18
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Gigstep AB (org.nr 559187-8227), https://www.gigstep.se/

Arbetsplats
Gigstep

Kontakt
Klara Igeby
klara.igeby@gigstep.se
0739449946

Jobbnummer
9581948

