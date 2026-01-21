TermoRör söker Montörer
2026-01-21
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
TermoRör AB har funnits sedan 2007 och är baserat i Tumba, Botkyrka. Vi utför alla typer av VVS-arbeten inom Storstockholm, med kunder som sträcker sig från privatpersoner till företag, kommuner och myndigheter. Vi åtar oss även totalentreprenader. Med lång erfarenhet och bred kompetens levererar vi hög kvalitet och god service i varje uppdrag.
Vi expanderar och söker montörer till vårat team.
Som montör hos oss kommer du att arbeta i nära samarbete med kollegorna på TermoRör. Teamet är erfaret och sammansvetsat, och du kommer arbeta både självständigt och i grupp beroende på projekt.
Som montör kommer du bland annat att:
Utföra nybyggnad och ombyggnation av kontor, villor och lägenheter.
Utföra felsökning samt installation av värmepumpar.
Hantera serviceuppdrag åt både privatpersoner och företag.
Ansvarsområden:
Självständigt ansvar för egna projekt och uppdrag.
Bidra till god kundservice och kvalitet i alla led.
Vi söker dig som :
Har några års erfarenhet inom yrket.
Har VVS-certifikat.
Har B-körkort.
Har god svenska i tal och skrift.
Har förmåga att arbeta självgående och ta ansvar i projekt.
Är ansvarstagande, ödmjuk och noggrann.
Har god kommunikativ förmåga och känsla för service.
Är positiv och bidrar till ett bra arbetsklimat.
Meriterande om du:
Har certifiering inom Säker Vatten.
Har heta arbeten.
Har erfarenhet inom el.
Har ytterligare språkkunskaper.
Har liftkort.
Start: Enligt överenskommelse
Ordinarie arbetstider: 07:00-16:00
Placering: Stockholm
Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning
Vi begär utdrag ur belastningsregistret samt uppgifter från Kronofogden.
Rekryteringen sker i samarbete med Tillväxt Botkyrka. Urval sker löpande och dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan. På grund av hur annonsplattformen är uppbyggd kan Tillväxt Botkyrka stå som arbetsgivare, men tjänsten som beskrivs ovan är alltid hos TermoRör AB. Arbetsgivaren får rekryteringsstöd av Tillväxt Botkyrka för att hitta just dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6475926-1800318". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tillväxt Botkyrka AB
(org.nr 559158-0732), https://jobb.tillvaxtbotkyrka.se
Utbildningsvägen 3 (visa karta
)
147 40 TUMBA Arbetsplats
Tillväxt Botkyrka Jobbnummer
9696491