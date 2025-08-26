Terminolog för projektledning av begreppsutredningar
2025-08-26
Gillar du att skapa ordning och reda i en komplex värld? Vill du vara med och påverka språket inom svensk vård och omsorg? Då kan du vara den vi söker. Hos oss får du ett omväxlande och roligt jobb på en arbetsplats som befinner sig mitt i samhällsdebatten. Publiceringsdatum2025-08-26Om tjänsten
Arbetet innebär att i en liten grupp terminologer förvalta, utveckla och kvalitetssäkra myndighetens termbank. Detta innebär att du i din vardag arbetar för att bidra till att den information som skapas i vård och omsorg är enhetlig, entydig, begriplig och jämförbar.
I arbetet ingår att projektleda begreppsutredningar, något du gör med ett helhetsperspektiv och god kommunikation. Du leder det praktiska arbetet enligt den terminologiska arbetsmetoden, och utbildar också projektgruppens sakkunniga deltagare. Arbetet sker enligt terminologiläran och den terminologiska standarden ISO 704:2009.
Utöver begreppsutredningar bidrar du även som terminologiskt metodstöd i andra uppdrag på myndigheten och ger råd i olika typer av terminologiska frågor. I allt du gör bidrar du till en bättre vård och omsorg, speciellt när du förankrar och kommunicerar resultatet av ditt arbete.
Du ingår i en verksamhet som stödjer myndighetens arbete med bland annat kunskapsstöd, nationell uppföljning, stöd för enhetlig dokumentation och vårt uppdrag om regelgivning. Du samarbetar med andra terminologer och sakkunniga inom hela myndighetens ämnesområde. I ditt arbete med terminologi bidrar du till en strukturerad vård- och omsorgsdokumentation.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Socialstyrelsen är det viktigt att du har god samarbetsförmåga. Du ska kunna sätta dig in i ett nytt område, lyssna in och förstå olika behov och problemformuleringar, och sedan leda gruppen mot ett gemensamt mål. Som en lagspelare ansvarar du tillsammans med övriga terminologer för myndighetens arbete inom området. I denna roll ska du även ha god helhetssyn och vara relationsskapande.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi söker dig som har
• akademisk utbildning med språkvetenskaplig inriktning som till exempel språkkonsult, översättning eller annan utbildning som myndigheten bedömer som relevant
• aktuell erfarenhet av projektledning
• goda kunskaper i svenska och engelska både muntligt och skriftligt.
Det är meriterande om du har
• aktuell erfarenhet av att arbeta med begreppsanalys, definitionsskrivning och termval, erfarenhet av att arbeta enligt standarden ISO 704:2009
• utbildning inom terminologi
• arbetat inom offentlig förvaltning
• vana av utredningsarbete.
Bra att veta
Anställningen är en tillsvidareanställning och inleds med provanställning i sex månader. Du utgår ifrån kontoret på Västerbroplan i Stockholm, men har möjlighet att arbeta på distans upp till två dagar i veckan. Din tjänstetitel blir terminolog och din placering är på avdelningen för utveckling av hälso- och sjukvården på systemnivå och enheten klassifikationer och terminologi.
För att kunna göra en rättvis och likvärdig bedömning av dig som sökande använder vi oss av urvalsfrågor. Vi ber dig därför att svara på frågorna så utförligt som möjligt så att vi kan avgöra hur väl du matchar den efterfrågade kompetensen. Vi använder oss inte av personligt brev i vårt urvalsarbete, du behöver därför inte bifoga detta.
Om du har frågor om tjänsten enhetschef Niklas Eklöf på niklas.eklof@socialstyrelsen.se
. Vid frågor om rekryteringsprocessen, kontakta personalspecialist Rebecka Modahed på rebecka.modahed@socialstyrelsen.se
. Facklig företrädare för SACO-S är Isabelle Ålander, isabelle.alander@socialstyrelsen.se
Facklig företrädare för ST/OFR är Anders Nordlund, anders.nordlund@socialstyrelsen.se
Samtliga nås på telefonnummer 075-247 30 00.
Har du skyddad identitet? Kontakta angiven personalspecialist ovan.
Välkommen med din ansökan senast den 16 september 2025. Ersättning
