Terminalarbetare för kyl och frys
2026-04-09
Nu söker vi dig som gillar att arbeta självständigt, ta eget ansvar och att jobba fysiskt. Vår kund söker en medarbetare till sin kyl- och frysverksamhet för arbete på vardagskvällar. Arbetet är på heltid och du blir del av ett härligt team, även om arbetsuppgifterna till stor del sker under eget ansvar.
Som terminalarbetare har du en varierad och aktiv roll. Du ska ta emot gods från olika leverantörer, scannar och ställer i ordning godset på terminalen. Större delen av arbetet sker i kylrum under eget ansvar, och även i viss mån i frysrum. Du kommer ansvara för att se till att allt är förberett, korrekt och klart inför nästa dags leveranser.
Tjänsten är en heltidstjänst med arbetstider under eftermiddag/kväll, på vardagar, så det är viktigt att det passar just dig. Profil
Som medarbetare på terminalen kommer du bli en viktig del i organisationen. Det är viktigt att du är flexibel, noggrann och pålitlig för att passa in i gänget. Du gillar att vara del av ett team men har inga problem med att genomföra arbetsuppgifterna självständigt. Din inställning är att problem är till för att lösas och du gillar att få arbeta fysiskt med kroppen.
Krav för tjänsten:
Tidigare erfarenhet från terminalarbete
God fysisk form
B-körkort
Har god datavana
Meriterande:
Tidigare erfarenhet från arbete i kyl och frys
Truckkort AB
Omfattning m.m.
Arbetsort: Halmstad
Tillträde: Omgående
Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning
Arbetstider: Vardagar, kvällstid
Lön: I enlighet med kollektivavtal
Denna tjänst är en rekrytering till vår kund. Anställningen kommer alltså ske i kundens företag. Så ansöker du
