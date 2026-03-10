Terminalarbetare Falköping
NearYou Sverige AB / Lagerjobb / Falköping Visa alla lagerjobb i Falköping
2026-03-10
, Skara
, Tidaholm
, Herrljunga
, Skövde
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NearYou Sverige AB i Falköping
, Skara
, Tidaholm
, Herrljunga
, Skövde
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-03-10Om företaget
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering.
Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi. Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se
Tjänstebeskrivning
Här arbetar du i en dynamisk miljö där tåg och lastbilar ständigt ankommer och avgår. Som terminalarbetare har du en avgörande roll i det dagliga flödet och ansvarar för att gods hanteras säkert, effektivt och med hög kvalitet.
Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
• Lastning och lossning av containrar samt lastbilsflak på och av tågvagnar samt lastbilar
• Förflyttning och placering av containrar och lastbilsflak inom terminalområdet
• Truckkörning, främst med större containertruckar (Reach Stackers)
• Registrering och hantering i affärssystem
• Kundkontakt vid gate och lossning
Arbetet sker i team där samarbete, kommunikation och säkerhet är centrala delar av vardagen. Du blir en viktig kugge i ett större maskineri där varje insats gör skillnad. Arbetstiden är förlagd på 2-skift.Kvalifikationer
Ett krav för tjänsten är truckkort A1-4,B1-3, d1. Har du även C3A samt D2 är det meriterande. Du behöver har erfarenhet av motviktstruck och har du kört lastbil eller hjullastare är det meriterande. Körkort och bil är även det ett krav.
Som person behöver du vara flexibel, noggrann och ett tänk att säkerhet går före tempo. Du uppskattar att arbeta i team men är van vid att ta egna initiativ.
Låter detta intressant?
Har du frågor, så tveka inte att ringa konsultchef Sofia Harryson tel 0763 - 44 92 05. Din ansökan skickar du in via NearYous hemsida, www.nearyou.se
snarast, dock senast. Vi jobbar med löpande urval, så skicka gärna din ansökan idag.
Med anledning av nya dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV.
Välkommen med din ansökan!
Att arbeta som konsult på NearYou
Som konsult hos NearYou är du anställd hos oss och arbetar ute hos någon av våra kunder. För oss är det viktigt att erbjuda en trygg och hållbar anställning för alla våra anställda. Du har samma fördelar och trygghet som hos en traditionell arbetsgivare och du omfattas av kollektivavtalens villkor för till exempel lön, försäkringar, pension och semester.
Som konsult hos oss får du en konsultchef som hjälper dig i ditt val av uppdrag och ger dig tips och råd hur du kan utvecklas i arbetslivet. Du får även möta olika företagskulturer och får erfarenhet från olika branscher, vilket gör att du utvecklar din kompetens och ditt nätverk och gör dig till en mer attraktiv medarbetare. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "9734". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NearYou Sverige AB
(org.nr 556600-7273), http://www.nearyou.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
NearYou Service AB Jobbnummer
9788647