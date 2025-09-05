Terminalarbetare
2025-09-05
Vi söker en terminalarbetare med CE-kort för 2-skift arbete till transportföretag i Svedala, med tillträde omgående.
Arbetsuppgifter:
Som terminalarbetare kommer du att ansvara för att lasta och lossa utgående och inkommande gods på terminalen och ibland även köra lastbilarna till besiktning eller närliggande terminaler. Arbetet innebär mycket truckkörning och du ansvarar, tillsammans med dina kollegor, för planering och prioritering av arbetet.
Tjänsten är på heltid och arbetstiderna förlagda 7-14 och 14-22. Arbetstiderna är förlagda måndag-söndag. Övertid förekommer.
Tjänsten ska tillsättas snarast möjligt. Du blir anställd inom vår konsultverksamhet och för rätt person kan det finnas goda möjligheter till en anställning hos vår kund på sikt.
Kompetens, erfarenhet och personliga egenskaper:
Vi söker dig som har erfarenhet av terminal- och lagerarbete och som har truckkort och CE-kort samt god vana att köra både truck och lastbil. Du trivs i en roll med ansvar och är självgående, noggrann och lösningsorienterad i ditt arbete.
Som person är du positiv, serviceinriktad och flexibel och hjälper gärna till där det behövs. Du ska behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
Vi erbjuder dig:
Möjligheten att arbeta på JKS Sverige i ett spännande uppdrag hos vår kund. JKS har kollektivavtal och följer de regler och avtal som finns på arbetsmarknaden, så att du som konsult kan känna dig trygg i din anställning hos oss.
Ansök:
Sök gärna tjänsten redan idag, då vi gör löpande urval. Registrera ditt CV på www.jksgroup.se
och sök tjänsten via ansökningslänken. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Martin Jörhov på mjo@jksgroup.se
eller på telefonnummer 040-12 12 25.
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare JKS Sverige AB (org.nr 559020-5430)
Kontakt Martin Jörhov mjo@jksgroup.se
Jobbnummer 9493902
9493902