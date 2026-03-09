Terazzoarbetare
2026-03-09
Vi söker för kunds räkning en noggrann och händig person för arbete med golvläggning, renoveringar och specialarbeten.
Vi är stolta över att leverera högkvalitativa lösningar till både privatpersoner, företag och offentliga miljöer.
Vårt mål är att erbjuda hållbara och estetiskt tilltalande golvlösningar som står sig över tid.
Vi prioriterar ett tryggt och stimulerande arbetsklimat där kvalitet, säkerhet och kundnöjdhet är i fokus.
Som en del av vårt team får du möjlighet att utvecklas i ett företag som värnar om sina medarbetare och strävar efter att ligga i framkant inom modern terrazzo- och golvläggnings teknik.
Vi letar efter dig som är praktiskt lagd och vill arbeta med Terrazzo - ett material som består av krossad sten gjuten i betong. Det används ofta i golv, trappor och offentliga miljöer som tunnelbanestationer och butiker.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet från bygg eller liknande praktiskt yrke (meriterande, men inte ett krav)
Är noggrann, ansvarstagande och har god arbetsmoral
Har god fysik - arbetet kan vara fysiskt krävande
Kan arbeta självständigt men också i team
B-körkort är ett plus Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
E-post: jobbansokan@msr-business.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Betongarbetare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare MSR Business Consulting AB
(org.nr 559382-6018)
114 22 STOCKHOLM Jobbnummer
9786296