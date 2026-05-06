Tentamensvärd
Malmö universitet / Väktarjobb / Malmö Visa alla väktarjobb i Malmö
2026-05-06
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö universitet i Malmö
, Stockholm
eller i hela Sverige
Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som tack vare engagerade och erfarna medarbetare bidrar till samhällsutveckling. Hos oss arbetar lärare, forskare och andra medarbetare med olika kompetenser tillsammans för att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet. Alla yrkeskategorier och roller är viktiga. Du är välkommen att söka jobb hos oss!
Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på Malmö universitet: https://mau.se/om-oss/jobba-hos-oss/
Vi söker
Tentamensvärdar
Innehåll och arbetsuppgifter
Inför hösten 2026 söker vi tentamensvärdar för arbete med salstentamen på Malmö universitet. Salstentamen genomförs både digitalt och på papper och där den digitala inriktningen blir allt mer omfattande. Det är därför mycket viktigt att du har en god datorvana, ett intresse för IT och med lätthet kan lära dig nya datorsystem.
Som tentamensvärd har du en viktig uppgift i att säkerställa att tentamen genomförs på ett rättssäkert sätt efter det regelverk som finns vid universitetet. Du sköter praktiska och administrativa uppgifter i samband med tentamen och du informerar studenter i sal på svenska och engelska. Tentamen genomförs både i stora salar och i mindre rum med en eller ett fåtal studenter. Arbetspassens längd varierar, men är oftast ca 6 timmar.
Den som anställs som tentamensvärd kommer att få genomgå en obligatorisk utbildning.
Kvalifikationer
Vi ser att du är en person som brinner för service och har förmågan att alltid ge ett professionellt bemötande till studenter, lärare och andra, även i pressade situationer. I din roll behöver du kunna vara tydlig och förmedla vad som gäller i olika situationer. Vi ställer höga krav på samarbetsförmåga och det är viktigt att du tycker om att arbeta i team. Du är kommunikativ, har inga problem med att prata inför stora grupper och vi lägger även stor vikt vid din förmåga att formulera dig väl i tal och skrift. Det är viktigt att du är ordningsam, punktlig och noggrann och känner ett stort ansvar för dina arbetsuppgifter.
Du har en god datorvana, ett intresse för IT och kan med lätthet lära dig nya system. Du kommer att behöva kunna hantera systemmässiga frågor och lösa problem som uppstår i samband med digital tentamen och guida studenter i systemet.
Det finns inga garantier för att du får arbeta ett visst antal timmar. Antalet salstentamina varierar och vissa perioder är mer intensiva än andra. Det är därför en fördel om du kan kombinera arbetet som tentamensvärd med annan deltidsanställning, högre studier vid annat lärosäte, eget företagande eller pension. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete som tentamensvärd/tentamensvakt/högskoleprovet.
Du behöver vara flexibel då tentamenstillfällena sker på vardagar dagtid och kvällar samt lördagar. Vi ser gärna att du har möjlighet att arbeta flera dagar i veckan. Ange därför i din ansökan hur många dagar som du tror att du kan vara tillgänglig/vecka för att arbeta som tentamensvärd.
För denna anställning krävs specifikt:
Fullgjord gymnasieutbildning
Mycket goda kunskaper i både svenska och engelska
Särskilt meriterande för denna anställning:
Tidigare arbete som tentamensvärd/tentamensvakt/provledare
Erfarenhet från datorsystemet Inspera
Genomförda studier på universitets/högskolenivå
Arbetsplats
Anställningen är placerad vid den Administrativa enheten på avdelningen Byggnad och Service som tillhör Malmö universitets gemensamma verksamhetsstöd. Enheten ansvarar för schemaläggning och lokalbokning samt tentamensadministration. Därutöver arbetar sammanlagt ett fyrtiotal tentamensvärdar på enheten i samband med salstentamen.
Upplysningar
Upplysningar lämnas av avdelningschef för Administrativa enheten, Byggnad och Service, Christian Rohman, mailto:christian.rohman@mau.se
. Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Ansökan
Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med instruktioner nedan och att den är universitetet tillhanda senast 2026-05-27. Din ansökan ska skrivas på svenska, engelska eller något av de nordiska språken. Du som sökande ansvarar för att din ansökan och dess bilagor översätts.
Ansökan skall innehålla:
Meritförteckning
Relevanta betyg och intyg
Kortfattad redogörelse på max 1 sida där du beskriver din erfarenhet, bakgrund och kompetens relaterad till den sökta anställningen och hur detta gör dig till den mest lämpliga kandidaten
Övrigt
Som tentamensvärd på Malmö universitet har du en visstidsanställning i form av en intermittent anställning. Det innebär att du anställs vid varje enskilt tillfälle efter behov och får ekonomisk ersättning per timme du arbetar. För tentamensvärdar gäller en fast timlön.
Arbetet som tentamensvärd är ett myndighetsutövande och innebär ansvar för att studenter som skriver tentamen i universitetets lokaler kan göra det på ett rättssäkert sätt. Du kan därför inte kombinera arbetet med att vara student vid Malmö universitet.
Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.
Tillträde
Intermittent timanställning. Start augusti 2026.
Fackliga företrädare
SACO: mailto:saco-s@mau.se
SEKO: mailto:sekocivil@aeko.lu.se
OFR: Lutfi Zuta,mailto:%20lutfi.zuta@mau.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Malmö Universitet
(org.nr 202100-4920)
205 06 MALMÖ Jobbnummer
9896059