Telekrigsofficer till Älvsborgs Amfibieregemente (Amf4)
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2026-06-04
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-04Om tjänsten
Som telekrigsofficer tjänstgör du på Amf4 G6. G6 ansvarar för ledningssystem, samband, signalskydd och IT på Amf4 och dess ingående krigsförband.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Då Amf4 i nuläget inte har en dedikerad telekrigsfunktion så kommer mycket av tjänsten initialt innebära utveckling av telekrigsfunktionen på Amf4, under C G6.
Samordning av telekrigsfunktionen på hela Amf4.
Planering, genomförande och uppföljning av insatser och övningar ur ett telekrigs- och cyberperspektiv.
Genomföra utbildningar inom egen funktion.
KRAV Kvalifikationer
Godkänd specialistofficersexamen
Tidigare relevant arbetslivserfarenhet av försvarsmakten
B-körkort
Goda kunskaper svenska samt engelska, både i tal och skriftDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är ansvarstagande och noggrann. Tjänsten ställer krav på att du är lösningsorienterad, att du är bra på att samarbeta och trivs i att arbeta både självständigt och i grupp.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
Erfarenhet av att arbeta med ledningssystemtjänst och signalskydd
Utbildning inom sensor- och transmissionsteknik
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på http://www.forsvarsmakten.se/).Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning (SO/K). Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Arbetsort: Västra Frölunda, Göteborg
Tillträdesdatum: Så snart som möjligt, enligt överenskommelse.
Individuell lönesättning tillämpas.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
På Älvsborgs amfibieregemente, i centrala Göteborg, verkar vi där land möter hav och utgör en viktig länk mellan armé- och sjöstridskrafterna. Som återetablerat regemente med garnisonsansvar växer vi och är behov av fler kompetenta officerare, soldater och civila medarbetare som fortsätter utveckla förbandet till dess viktiga uppgift: Försvara Sveriges många kustnära skärgårdsområden samt skydda våra leder in till Skandinaviens största hamn i syfte att värna Sveriges strategiska import.I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
426 05 VÄSTRA FRÖLUNDA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
9947130