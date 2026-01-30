Teknisk utbildare till BAE Systems Hägglunds
BAE Systems Hägglunds AB / Pedagogjobb / Örnsköldsvik Visa alla pedagogjobb i Örnsköldsvik
2026-01-30
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos BAE Systems Hägglunds AB i Örnsköldsvik
, Karlskoga
eller i hela Sverige
BAE Systems Hägglunds i Örnsköldsvik befinner sig i en expansiv fas med anledning av flera nya affärer.
För att möta den stora efterfrågan på utbildningar rekryterar BAE Systems fler tekniska utbildare.
Välkommen till en framtid fylld av möjligheter!
Din Framtida utmaning
Om du vill arbeta i en världsledande internationell högteknologisk koncern kan vi erbjuda ett intressant uppdrag som Teknisk utbildare.
Utbildning är ett av de sista stegen vid överlämning av ett system till en kund. Därför kommer du ha en betydelsefull roll för ett lyckat resultat av vår leverans ut till kund. Utbildning ingår även som en del av Hägglunds supporttjänster efter leverans under supportfasen.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat vara att:
- Analysera utbildningsbehov.
- Planera interna och externa utbildningsuppdrag.
- Ta fram pedagogiska utbildningsunderlag.
- Genomföra utbildningar.
- Utvärdera utbildningsresultat och föreslå vidareutvecklande utbildningar
- Stötta andra avdelningar internt vid produktutveckling.
Om avdelningen
Du kommer tillhöra enheten Training & eLearning och arbeta i gruppen Training som idag består av en Specialist, två Teamleaders och nio tekniska utbildare. Där kommer du ingå som utbildningsavdelningens resurs inom projektgrupperna.
Utbildning är den avdelning inom ILS som analyserar, planerar och genomför behovet av utbildning och träningsmöjligheter inom respektive projekt. Kärnverksamheten är att utbilda på företagets produkter och tjänster. Mottagarna för utbildning är i första hand BAE Systems Hägglunds kunder och målgrupperna utgörs främst av:
- Brukare, d.v.s. fordonsbesättningar
- Fordonsinstruktörer
- Fordonstekniker
- Underhållspersonal
Våra utbildningsuppdrag sker både inom och utanför Sveriges gränser. Resor är en del av vår vardag.
Den du är
Som person är du driven och har ett intresse för att lösa tekniska problem. Du har en positiv inställning, initiativförmåga och är vetgirig och vill prestera. Du räds inte att tala inför grupp och vill skapa bra förutsättningar för lärande hos kund.
Då många av våra uppdrag är utanför Sveriges gränser så är god kommunikativ förmåga i tal och skrift på engelska ett krav. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att jobba med tekniska produkter.
Det är även meriterande med erfarenhet av arbete med militära fordon, gärna inom teknisk tjänst.
BAE Systems är ett framgångsrikt företag och du har goda möjligheter att utveckla din kompetens och framtida karriär.
Vad blir du del av
Hos oss kommer du att ha kul på jobbet och ingen dag kommer att vara den andra lik! Du kommer att få vara med när produkten blir till från idé till dess att den rullar ut till kund. Du kommer att få jobba med framtidens teknik i ett globalt företag där du har stora möjligheter till kompetens- & karriärutveckling.
Om du inte kan se filmen, klicka på länken: https://youtu.be/sbvv-Jm2PhI
BAE Systems levererar några av världens mest avancerade, teknikledande lösningar inom försvar, flyg och säkerhet. Vi har över 100 000 kvalificerade medarbetare i mer än 40 länder. Genom att vi arbetar tillsammans med kunder och lokala partners, levererar vi produkter och tjänster med militär kapacitet, som skyddar människor och den nationella säkerheten samt säkrar viktig information och infrastruktur.
BAE Systems Hägglunds fokuserar på utveckling, tillverkning, integration och support av ett brett spektrum av militära fordon till kunder över hela världen. Våra främsta produkter är medeltunga stridsfordon (CV90), bepansrade terrängfordon (BvS10), stöd och support samt elhybrida drivsystem för den civila marknaden. Pålitlig, Innovativ och Djärv är ledorden för vår verksamhet.
Läs gärna mer om Örnsköldsvik och Höga Kusten på www.jobbaochlev.se/
- www.inspiration.ornskoldsvik.se
- www.hogakusten.com/svPubliceringsdatum2026-01-30Kontaktperson för detta jobb
Har du frågor, är du varmt välkommen att höra av dig till;
Johan Gripenrot Chef Training & eLearning, 072 577 22 93 eller Mathilda, Rekryterare 0660-216031
Sista ansökningsdag är den 27e februari men vi vill gärna ha din ansökan så snart som möjligt då vi jobbar med löpande urval.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placeringsort Örnsköldsvik.
Vi arbetar med försvarssekretess, vilket innebär både legala krav samt speciella krav från våra kunder på oss som företag. Alla som anställs ska därför genomgå säkerhetskontroll och drogtest.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/19". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bae Systems Hägglunds AB
(org.nr 556305-6059) Arbetsplats
BAE Systems Hägglunds AB Kontakt
Mathilda Nedelius 0660-216031 Jobbnummer
9715473