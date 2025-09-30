Teknisk support - Samvolt (Malmö)
(En rekrytering av JobbtjänsterAB)
Samvolt levererar lösningar för både energilagring och växelriktare, till grossister i hela norden. Nu söker vi dig som vill bli vår nästa stjärna i det tekniska supportteamet på vårt kontor i Malmö.
Om rollenSom teknisk support blir du en av våra främsta kontaktpersoner för kunder och installatörer. Ditt uppdrag blir att ge snabb, professionell och lösningsorienterad hjälp - alltid med fokus på kundnöjdhet. Du kommer bland annat:
Ge teknisk support till grossister, installatörer och slutkunder.
Hantera garantiärenden och säkerställa hög kundnöjdhet.
Hålla dig uppdaterad inom en bransch i ständig utveckling.
Ha nära kontakt med våra leverantörer och delta i produktutbildningar.
Bidra aktivt till att bygga upp och utveckla vår supportavdelning.
Vem är du?
Vi söker dig som brinner för teknik och problemlösning. Du är noggrann, snabb på att lära och vill alltid hitta bästa lösningen för kunden.
Du har stort tekniskt intresse - erfarenhet från teknisk support är meriterande men inget krav.
Har du tidigare arbetat inom solenergi-, batteri- eller energilagringsbranschen är det ett stort plus.
Du är flexibel, lösningsorienterad och trygg även i pressade situationer.
Du pratar och skriver flytande svenska och engelska (ytterligare språkkunskaper är meriterande.. Finska är ett stort plus.).
Du trivs både med självständigt ansvar och med att arbeta i team.
Vad erbjuder vi dig?
Det här är en chans att växa med oss från start och vara med i utvecklingen av vår tekniska support. Hos oss får du:
En roll med stor påverkan på företagets framgång.
Möjlighet att arbeta med kunder i hela Norden.
Kontinuerlig utbildning och utveckling inom våra produktområden.
Ett engagerat team med högt i tak och framåtanda.
Här får du möjligheten att kombinera ditt tekniska intresse med att skapa verklig kundnytta - samtidigt som du blir en del av ett företag med stark framtidstro.
Är du redo att ta nästa steg och vara med på resan? Ansök redan idag (sista ansökningsdagen) den 24-oktober och bli en viktig del av Samvolt!
