Teknisk Specialist
Vi söker en Teknisk Specialist till Svenska Kraftnät!
Svenska kraftnät ska uppföra fem stycken nya gasisolerade ställverk (GIS-stationer) i Stockholmsområdet i samverkansentreprenad i ett led i att möta Sveriges snabbt växande behov av el, denna satsning är en del av den långsiktiga nätutvecklingsplanen.
I aktuellt projekt ingår de nya stationsområdena som är av varierande komplexitet och uppförs på både obyggd mark samt på redan befintliga ställverksområden. För gasisolerade ställverk krävs industribyggnader som uppförs för att inhysa de gasisolerade ställverken. Dessa byggnaderna varierar ifrån ca 2000 m2 till 4000 m2 i storlek med olika våningsantal. Byggnaderna och ställverksområdet uppförs som totalentreprenad i samverkan. Svenska kraftnät söker en kompetent representant som kan företräda myndigheten i dialogen och samarbetet med entreprenören
Om uppdraget
En elkonstruktör för installationsel har en nyckelroll i att kvalitetssäkra elhandlingar för installationsel samt ellösningar för fastighetsel/kraft. I rollen ansvarar du för att granska ritningar, beräkningar och modeller framtagna av entrepenörens projektörer - med fokus på byggbarhet, beständighet och efterlevnad av gällande normer som BBR, Boverkets konstruktionsregler, Eurokoder och Svenska kraftnäts tekniska riktlinjer.
Du fungerar som ett tekniskt bollplank i projekten, ger konstruktiv återkoppling och säkerställer att våra lösningar håller hög teknisk kvalitet genom hela projekteringsprocessen.
Du ska även ha möten med entrepenörens representanter/projektörer där eventuella granskningskommentarer reds ut.
Ansvarsområden
Utföra granskning av elritningar för installationsel, beräkningar och modeller enligt överenskomna granskningsrutiner.
Säkerställa att handlingarna är tekniskt korrekta, byggbara och uppfyller krav enligt regler, normer samt interna riktlinjer.
Självständigt planera, prioritera och genomföra granskningsarbetet inom givna tidsramar.
Ta ansvar för att identifiera brister och risker samt bidra till lösningsförslag.
Bidra med teknisk expertis inom elkonstruktion för installationsel vid behov, exempelvis vid utformning av komplexa lösningar.
Leverera tydlig dokumentation av granskningskommentarer.
Säkerställa att dokumentation är spårbar, strukturerad och följer projektets krav.
Vara tillgänglig för återkoppling, dialog och avstämningar under överenskommen arbetstid.
Delta i möten vid behov, exempelvis granskningstillfällen, samordningsmöten eller tekniska genomgångar.
Arbeta enligt etablerade arbetssätt, mallar, checklistor och processer i enlighet med Svenska kraftnäts rutiner för granskningsarbete.
Obligatoriska krav
Du ska lägst vara gymnasieingenjör inom området bygg och anläggning eller motsvarande utbildning.
Du ska ha minst 10 års dokumenterad arbetslivserfarenhet inom byggnadskonstruktion av både projektering, detaljprojektering, beräkningar och granskningar.
Du ska ha dokumenterad erfarenhet av granskning i projekt som utförts i samverkan i byggprojekt större än >500msek i byggkostnad.
Du ska ha erfarenhet av minst 1 liknande uppdrag från de senaste 3 åren. Med liknande menas Industriprojekt större än >500msek i byggkostnad. Ska anges i bilagan referensuppdrag
Uppdragsperiod: 1/10-2025 till 30/9-2029 med option till 1+1
Plats: Sundbyberg
Omfattning: 40-100%
