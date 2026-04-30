Teknisk Säljare - Örnsköldsvik
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Säljarjobb / Örnsköldsvik Visa alla säljarjobb i Örnsköldsvik
2026-04-30
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB i Örnsköldsvik
, Sollefteå
, Umeå
, Timrå
, Sundsvall
eller i hela Sverige
Är du den vi söker?
Har du ett tekniskt intresse och vill arbeta nära affären utan att behöva jaga nya kunder? Trivs du i en roll där du får kombinera struktur, kundkontakt och tekniska lösningar? Då kan det här vara rätt möjlighet för dig.
Vi söker dig som vill utvecklas inom teknisk försäljning och på sikt ta nästa steg i karriären - i en roll där du bygger långsiktiga relationer och blir en nyckelperson mellan kund och teknik.Publiceringsdatum2026-04-30Om företaget
Bosch Rexroth är en världsledande leverantör av driv- och styrsystemteknik och är en del av Bosch-koncernen. Med cirka 32 000 medarbetare globalt och över 500 anställda i Sverige erbjuder bolaget innovativa lösningar inom hydraulik, elektriska drivsystem samt linjär- och montageteknik.
I Sverige har verksamheten en stark historik genom Hägglunds Drives, med huvudkontor i Örnsköldsvik. Bosch Rexroth präglas av hög teknisk kompetens, långsiktighet och ett starkt fokus på kvalitet och kundrelationer.Om tjänsten
Som teknisk säljare får du en nyckelroll i säljteamet där du fungerar som länken mellan kund, teknik och utesälj. Rollen är affärsnära men med fokus på att utveckla befintliga kundrelationer snarare än nykundsbearbetning.
Du arbetar med inkommande förfrågningar, tar fram offerter och säkerställer hög kvalitet genom hela affärsprocessen. I nära samarbete med interna specialister och utesäljare bidrar du till att ta fram tekniska lösningar som möter kundernas behov.
Utöver de inkommande förfrågningarna som du ansvarar för, har du även för en egen kundportfölj som innebär totalansvar för kunden, det innebär nyförsäljning av kompletta drivsystem och serviceavtal.
Vi söker dig som:
Har ett tekniskt intresse eller förståelse och trivs i en roll där du kombinerar teknik med affärsmässighet. Du vill bygga en karriär i ett företag som ligger i teknisk framkant och vill utvecklas vidare inom försäljning.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av kundkontakt eller försäljning (meriterande)
God systemvana, gärna erfarenhet av affärssystem (SAP är meriterande)
Flytande svenska och god engelska
B-körkort
Som person är du strukturerad, analytisk och relationsskapande. Du trivs med administration och har ett långsiktigt arbetssätt där du bygger förtroende genom kvalitet och leverans.Övrig information
Placering: Örnsköldsvik
Arbetstid: Kontorstider
Goda förmåner
Kollektivavtal: Teknikföretagen
Start: Omgående
Bosch Rexroth erbjuder goda utvecklingsmöjligheter och arbetar aktivt med internrekrytering till både specialist- och ledarroller.
I denna rekrytering samarbetar Bosch Rexroth med Kraftsam Rekrytering & Bemanning. Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Agnes Hedberg via agnes.hedberg@kraftsam.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207)
Gesällvägen 3 (visa karta
)
891 41 ÖRNSKÖLDSVIK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kraftsam R & B Jobbnummer
9884836