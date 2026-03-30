Teknisk Projektledare
Professional Galaxy AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-03-30
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Professional Galaxy AB i Göteborg
, Trollhättan
, Jönköping
, Växjö
, Karlstad
eller i hela Sverige
Professional Galaxy är ett IT- och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, mjukvaruutveckling, SAP, inköp, elektronik och mekanisk konstruktion. Vi samarbetar med erfarna seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och analytiskt krävande projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och tydliga, mätbara resultat.
Vi söker nu en Teknisk Projektledare
Beskrivning Teknisk Projektledare, nivå 3
Vi ansvarar för komplett utveckling och vidmakthållande av både plattformsprodukter och kundunika lösningar. Utvecklingsarbetet bedrivs i arbetspaket där produkterna utvecklas och tillförs ny funktionalitet enligt en teknisk roadmap med ett mycket tydligt produktcentriskt perspektiv. Den systemansvariga har det fulla tekniska och funktionella ansvaret i utvecklingen men för att driva en komplex och kravdefinierad produkt framåt behövs en tekniskt kunnig, drivande kraft som håller ihop arbetspaketen och tillsammans med systemansvarig tar ett gemensamt ansvar för att leverera hela arbetspaketet. Arbetet innebär att konsulten jobbar i våra tvärfunktionella team och stöttar dessa att ta emot, följa upp och leverera förmågor.
Arbetspaketen är både mindre respektive större och komplexa men fokus är hela tiden att leverera förmåga över tid; inte att leverera ett enda stort projekt. Det innebär att rollen som teknisk projektledare kräver att du har en grundläggande teknisk förståelse, en förmåga att analysera och skapa en övergripande bild av tekniskt komplexa samband, en prestigelös och nyfiken attityd, en ansvarskänsla och förmåga att be om hjälp.
Typiska arbetsuppgifter är att:
Planera och koordinera aktiviteter genom produktutvecklingsprocessen
Säkerställa att tekniska leverabler och aktiviteter följer projektens tidplan
Följa upp att viktiga milstenar genomförs i linje med systemprocessen
Identifiera och hantera tekniska beroenden och risker kopplade till utvecklingsarbetet
Säkerställa samordning mellan olika tekniska discipliner
Samordna och koordinera med andra avdelningar inom organisationen
Samverka med projektledare inom industrialisering och produktion vid övergång mellan utvecklingsfaser
Ingenjörsbakgrund inom exempelvis mekanik, elektronik eller liknande
Erfarenhet av teknisk projektledning eller koordinerande roller inom produktutveckling
Är strukturerad och klarar av att planera, följa upp och skapa tydlighet i komplexa utvecklingsprojekt
Har god förståelse för hur olika tekniska discipliner samverkar i produktutveckling
Är kommunikativ och har lätt för att skapa samarbete mellan team och funktioner
Uppdraget kan omfattas av försvarssekretess, vilket innebär krav på svenskt medborgarskap och godkännande av säkerhetsprövning utförd av myndighet.
Uppdragsinformation
Uppdragslängd: ca 6 mån
Svar önskas snarast, dock senast 2026-04-07
Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att kontakta oss på Professional Galaxy.
Ansök gärna redan idag, då urval och intervjuer sker löpande. Ansök genom att bifoga ditt CV (vi önskar inget personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Att besvara frågorna är en förutsättning för att ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7486744-1921579". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professional Galaxy AB
(org.nr 559366-0524), https://careers.progalaxy.se
Göteborgs Centralstation (visa karta
)
411 03 GÖTEBORG Jobbnummer
9828734