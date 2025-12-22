Teknisk projektledare
2025-12-22
Du kommer att leda och genomföra IT-projekt i nära samarbete med tvärfunktionella team. Du ansvarar för projektplanering, genomförande och uppföljning, samt för att definiera mål och hantera risker.
Om rollenSom teknisk projektledare kommer du att spela en nyckelroll i att leda och genomföra projekt inom IT. Du kommer att arbeta nära tvärfunktionella team för att säkerställa att projekten levereras i tid, inom budget och enligt specifikationer. Publiceringsdatum2025-12-22Dina arbetsuppgifter
Leda och koordinera projekt från start till mål, inklusive planering, genomförande och uppföljning.
Samarbeta med interna och externa intressenter för att definiera projektmål och krav.
Identifiera och hantera risker samt lösa tekniska och organisatoriska hinder.
Säkerställa att projektet följer gällande standarder och riktlinjer.
Rapportera projektstatus och resultat till ledningen.Kvalifikationer
Relevant högskoleutbildning inom teknik, IT eller liknande.
Minst 3 års erfarenhet av projektledning inom IT eller liknande områden.
Stark teknisk förståelse och förmåga att kommunicera komplexa idéer på ett enkelt sätt.
Erfarenhet av agila metoder (t.ex. Scrum, Kanban) är meriterande.
Utmärkta ledarskaps-, kommunikations- och problemlösningsförmågor.
Human IT
Human IT handlar om att göra saker lite annorlunda, att på riktigt sätta våra anställda i fokus. Vi växer tillsammans och värdesätter engagemang och ambition. För oss är det viktigt att du får chansen att vara med och påverka vägen framåt.
I utbyte erbjuder vi kompetens- och karriärutveckling genom varierande och utmanande uppdrag. Vi är inte branschinriktade och kan därför erbjuda en fantastisk variation bland uppdragen för dig som konsult. Självklart ser vi till att du får rätt utbildning och vi är väl medvetna om att det är det livslånga lärandet som bygger vår framgång.
Tillsammans skapar vi framtiden
Tillsvidareanställning med fast månadslön
Kollektivavtal
Vi tillämpar sex månaders provanställning, inklusive maxat friskvårdsbidrag
Utvecklingsplan
Hälsoförsäkring + pension
Förskottssemester
Start: Omgående med hänsyn till uppsägningstid och när säkerhetskontroll är genomförd. Uppdraget är på heltid och är tillsvidare.
Plats: Stockholm
Ansökan: Vi rekryterar löpande. Så skicka in din ansökan redan idag!
Human IT arbetar tillsammans med Great Place To Work för att vi skall bli Sveriges bästa arbetsplats.
Och förresten:
