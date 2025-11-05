Teknisk projektledare
Vår division Systems Engineering på Combitech växer och vi söker en Teknisk projektledare som vill driva utvecklingsprojekt i teknikens framkant. Du har en bakgrund som projektledare, scrum-master eller teamleader - viktigast är att du har teknisk förståelse, ledarförmåga och ett tydligt leveransfokus.
I rollen som teknisk projektledare kommer du leda tekniskt komplexa projekt inom områden som mjukvara, elektronik, mekanik eller systemintegration. Rollen innebär ansvar för planering, samordning, uppföljning och tekniskt stöd - både internt och i dialog med kund.
Uppdragen varierar i form och plats. Vissa sker på plats hos kund, andra i team från något av våra kontor i Örebro, Karlskoga eller Karlstad.
Om rollen
I den här rollen får du möjlighet att:
• Driva projekt från uppstart till leverans.
• Leda utvecklingsteam, hantera resurser och coacha kollegor.
• Fungera som scrum master i agila projekt.
• Kommunicera effektivt med kund, leverantörer och andra intressenter.
• Bidra med teknisk förståelse och systemöversikt.
Vi söker dig som
• Har en relevant ingenjörsutbildning.
• Har flera års erfarenhet av att leda tekniska projekt.
• Har god teknisk förståelse - oavsett om du kommer från mjukvara, elektronik, mekanik eller systemteknik.
• Är strukturerad, initiativtagande och kommunikativ, trivs med att skapa ordning, bygga förtroende samt driva utveckling framåt.
Meriterande erfarenhet:
• Agila metoder som Scrum, SAFe eller Kanban - eller traditionell projektmetodik.
• Branscherfarenhet från exempelvis försvar, fordon, energi eller industrinära utveckling.
• Bakgrund som ingenjör eller utvecklare inom mjukvara, särskilt med erfarenhet av Java, C eller C++.
• Certifiering som Scrum Master, PMP, IPMA eller Prince2.
Då tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess krävs det att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll.
Urval sker löpande. Vi ser fram emot din ansökan!
Kom & gör skillnad
Vi tror att man gör ett bättre jobb om man kan fokusera på rätt saker, därför gör vi det lätt att kombinera jobbet med vardagen. Vi satsar på våra medarbetare, de utgör kärnan, hjärnan och hjärtat i vår verksamhet. Dessutom står vi på en stadig grund av högteknologi, forskning och anställningstrygghet med försvars- och säkerhetskoncernen Saab som ägare.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Kolla in våra karriärsidor på vår webb!
Vi undanber oss rekryteringssamarbeten.
