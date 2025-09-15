Teknisk Projektledare
Vill du bidra till något stort inom försvarsindustrin? Vi söker en Teknisk Projektledare med erfarenheter av hårdvara tíll vår kund i Karlskoga.
Du kommer att ha en central roll i ett långsiktigt, internationellt projekt inom avancerade försvarssystem. Rollen kräver att du tryggt kan navigera tekniska diskussioner i en multikulturell kontext och kommunicera med internationella samarbetspartners på ett professionellt och tekniskt insatt sätt.
Vem du är
5-10 års erfarenhet som projektledare inom teknik
Tidigare bakgrund inom hårdvara/elektronik/mekanik
Erfarenhet av att leda större team
Teknisk förståelse för produktutveckling
Prestigelöshet och god samarbetsförmåga
Gärna erfarenhet av internationella samarbeten
Kan kommunicera väl på svenska och engelska, både i tal och skrift
Svenskt medborgarskap
Arbetet sker i huvudsak från Karlskoga, en del resor kan förekomma i uppdraget, både i Sverige och utanför. Du anställs som konsult hos Consensus den första tiden men med största sannolikhet övergår tjänsten till en permanent anställning hos kund.Publiceringsdatum2025-09-15Företaget
Du blir en del av ett engagerat team med stark teknisk kompetens och ett tydligt mål: att leverera världsledande produkter i samarbete med internationella partners. En familjär kultur där samarbete står i centrum med mentaliteten "vi vinner tillsammans, vi förlorar tillsammans".
Att vara konsult hos Consensus
Som konsult hos Consensus får du möjlighet att arbeta med några av de mest spännande och varierande uppdragen inom olika branscher. Du kommer att vara en nyckelspelare för våra kunder och bidra till deras framgång genom din kompetens och erfarenhet. Hos oss får du inte bara utveckla dina egna färdigheter utan också göra skillnad i både små och stora projekt och organisationer. Genom nära samarbete med vår försäljningsorganisation säkerställer vi att du alltid har relevanta och meningsfulla uppdrag. Läs mer om vad vi kan erbjuda på: https://www.consensus.nu/konsult/
Nästa steg
Känner du dig redo för att ta nästa steg i din karriär och få möjlighet att använda din expertis för att göra skillnad för oss och våra kunder? Var med på vår resa så skapar vi unika möjligheter tillsammans! Har du några frågor är du välkommen att kontakta Hannes Eliasson på hannes.eliasson@consensus.nu
alt. tel 076 - 112 23 86.
Välkommen med din ansökan på www.consensus.nu.
Ansök redan idag då vi hanterar ansökningar löpande. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
