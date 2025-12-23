Teknisk montör - Stockholm
WeStaff Sweden AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Stockholm Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Stockholm
2025-12-23
Teknikintresserad? Vi söker montörer till spännande uppdrag i norra Stockholm!
Är du händig, gillar att skruva och vill jobba med smart teknik i ett tryggt och trevligt team? Då kan detta vara ditt nästa jobb!
WeStaff Sweden söker nu flera tekniska montörer till ett världsledande teknikföretag med produktion i norra Stockholm.
Du kommer att arbeta med montering och testning av avancerade produkter som innehåller både elektronik och mekanik, i en modern och trivsam arbetsmiljö.
Vad innebär jobbet?
Du blir en viktig del av produktionen där du:
Monterar tekniska produkter enligt tydliga instruktioner
Testar att allt fungerar - både elektroniska och mekaniska delar
Följer daglig planering och dokumenterar i digitala system
Deltar i produktionsmöten med fokus på kvalitet, säkerhet och leverans
Vem söker vi?
Vi söker dig som är tekniskt nyfiken och gillar att jobba med händerna. Du kanske har erfarenhet som elektriker, bilmekaniker eller bara älskar att meka med mopeder, datorer eller teknik på fritiden. Det viktigaste är att du är noggrann, gillar att samarbeta och vill lära dig mer.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av montering eller tekniskt arbete
Vana vid handverktyg och finmotoriskt arbete
Datorvana (för dokumentation och kvalitetskontroll)
Flytande svenska i tal och skrift
Praktisk info
Start: Omgående
Omfattning: Heltid, måndag-fredag dagtid med möjlighet till flextid
Plats: Norra Stockholm
Förmåner: Friskvårdsbidrag, bra lön, kollektivavtal, pension och personlig konsultchef
Varför WeStaff?
Hos oss får du en trygg anställning och blir en del av ett engagerat team med över 30 års erfarenhet inom produktion och tillverkning.
Vi tror på långsiktiga relationer, personlig kontakt och att du ska trivas på jobbet.
WeStaff är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag med uppdrag över hela Sverige. Vi arbetar nära både kunder och kandidater för att skapa långsiktiga och hållbara matchningar. Hos oss får du en trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och goda utvecklingsmöjligheter. Läs mer på www.westaff.se
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Observera att vi tyvärr inte kan ta emot ansökningar via e-post.
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare WeStaff Sweden AB
(org.nr 559368-8319) Arbetsplats
WeStaff Sweden Kontakt
Team WeStaff Sweden info@westaff.se Jobbnummer
9662998