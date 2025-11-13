Teknisk förvaltningsledare
2025-11-13
Vill du bidra i arbetet med att utveckla underrättelsetjänstens system?
Arbetsplatsbeskrivning
Underrättelsesystem har ett helhetsansvar för utveckling och underhåll av IT-stöd knutet till polisens underrättelseverksamhet, en central del i polisens brottsbekämpande verksamhet. Polisens IT-avdelning verkar för att verka i teknikens framkant och myndigheten satsar på att stärka avdelningens kompetens inom den senaste teknologin med fokus på nytta för medarbetarna i den polisiära verksamheten, alltid i med polisens uppdrag i fokus- att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
Vårt team inom IT-avdelningen har som uppgift att ta ett helhetsansvar för nyutveckling, förvaltning och stöd av digitala verktyg och applikationer knutet till underrättelsetjänstens system. Polisens IT-avdelning verkar i den tekniska framkanten genom att utveckla och modernisera IT-systemen och myndigheten satsar mycket på att stärka avdelningen med ny specialistkompetens och den senaste teknologin till nytta för medarbetarna i den polisiära verksamheten och medborgarna. Publiceringsdatum2025-11-13Dina arbetsuppgifter
Som teknisk förvaltningsledare kommer du att verka som expert för våra produkter, primärt egenutvecklade system men även inköpta standardprodukter. Du kommer att arbeta brett i ett team som består av produktägare, uppdragsledare, kravanalytiker, UX-designers, tekniska testare, utvecklare och flera andra teknikspecialister. Rollen innefattar en funktion som stöd till produktägare och uppdragsledare i de frågor som kopplas till vidareutveckling och livcykelhantering samt agera eskaleringspunkt vid felsökning och i samband med driftproblem. Rollen innefattar även tät samverkan med andra tekniska experter, framförallt inom IT-avdelningens enhet för drift och infrastruktur.
Typiska arbetsuppgifter kan vara:
vidmakthålla och förvalta polisiära system
utveckling- och underhållsaktiviteter av förmågor och miljöer som berör bl.a. integrationer, felsökning, rättning och dokumentation
proaktivt samarbete med målgrupperna
förbättra befintliga egenbyggda system
genomföra tester och säkerställa leveranser
Vill du veta mer om hur det är att jobba med att utveckla och förvalta system för polisens underrättelsetjänst, läs mer via följande länk där Adam berättar som sin arbetsvardag som teknisk produktspecialist: https://polisen.se/jobb-och-utbildning/jobba-hos-polisen/jobb-it-avdelningen/it/adam-teknisk-produktspecialist/ Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
examen inom datavetenskap, systemvetenskap eller motsvarande akademisk examen med IT-inriktning, alternativt motsvarande förvärvad kompetens som Polismyndigheten bedömer som likvärdig
flerårig erfarenhet av relevant arbete i en komplex IT-miljö, företrädesvis som applikationskonsult, systemförvaltare eller utvecklare
erfarenhet av driftsättningar samt genomföra förändringar och uppdateringar av IT-system
kompetens kring Linux och att ha arbetat med att genomföra förändringar och uppdateringar av IT-system i en Linux-miljö
god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
Svenskt medborgarskap
Det är meriterande om du även har följande:
erfarenhet av att arbeta enligt ett CI/CD-flöde
kompetens eller erfarenhet av utveckling i Java, javascript eller liknande
erfarenhet kring databaser och loggning
kompetens kring Containersystem, gärna Docker eller Kubernetes
kompetens kring nätverk och brandväggarDina personliga egenskaper
Arbetsuppgifterna ställer höga krav på att du har förmåga på ett självständighet sätt planera, strukturera och driva uppdrag. Du behöver ha god förmåga att hantera multipla intressenter och många kontaktytor. Därmed värdesätter vi att du kan samverka och kommunicera med andra på ett smidigt och effektivt sätt. Vidare ser vi att du har förmåga att agera proaktivt samt med verksamhetens bästa i fokus ha förmåga att göra välavvägda bedömningar, och efter behov omprioritera.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.Kontakt
Har du frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta rekryterande chef: tfn 010-563 72 32.
Har du frågor gällande rekryteringsprocessen kontakta ansvarig HR-konsult: Merima Hadzimesic, merima.hadzimesic@polisen.se
, 076-141 89 97.
Fackliga företrädare
Polisförbundet, Sofia Ask: 010-563 87 10
SACO, saco-s.avdelningarna@polisen.se
SEKO Polisen, Karna Tillheden: 010-561 66 27
ST, Jessica Stålenkrans: 010-563 32 66
Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning, 6 månader provanställning
Funktion: Teknikspecialist
Arbetsort: Stockholm
Arbetstid: Heltid / Dagtid / Förtroendearbetstid
Tillträde: Enligt överenskommelse
För fullständig annons samt information om hur du skickar in din ansökan, se: https://polisen.se/jobb-och-utbildning/lediga-jobb/2025/november/teknisk-forvaltningsledare/
Sista dag att ansöka är 2025-11-27
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Polismyndigheten
(org.nr 202100-0076) Arbetsplats
Polismyndigheten Jobbnummer
9603056