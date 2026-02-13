Teknisk Administratör inom Masterdata
2026-02-13
Emploid söker en teknisk administratör med fokus på Master Data till ett internationellt tillverkande bolag. Uppdraget är ett konsultuppdrag med anställning hos Emploid.
Som teknisk administratör blir du en del av ett globalt team med ansvar för att säkerställa korrekt och uppdaterad masterdata kopplat till tekniska komponenter. Rollen har en viktig funktion i inköpsprocessen och innebär bland annat:
• Hantering av förfrågningar kring nya komponentartiklar i SAP
• Klassificering av komponenter baserat på tekniska parametrar som mått, kapacitet och vikt
• Kategorisering och uppdatering av artikelinformation i masterdata-system
• Insamling av teknisk information, ibland i kontakt med leverantörer
Om dig
Vi tror att du har ett öga för detaljer och trivs med att arbeta strukturerat. Du har med fördel en teknisk förståelse, gärna från tidigare arbete med komponenter eller teknisk dokumentation. Du uppskattar samarbete och bidrar gärna till att utveckla arbetssätt tillsammans med ditt team. För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har:
• Erfarenhet av administrativt arbete kopplat till Master Data
• God systemförståelse samt erfarenhet av SAP
• Goda kunskaper i Office-paketet, särskilt Excel
• Flytande i svenska och engelska i såväl tal som skrift
Övrig information
Start: Omgående
Plats: Lund
Omfattning: Heltid, konsultuppdrag
Arbetstider: Kontorstider, möjlighet att jobba hemifrån 2 dagar/vecka
Lön: Enligt överenskommelse
Bakgrundskontroll och drogtest kommer genomföras på de kandidater som går vidare i processen.
Om du har frågor om tjänsten ber vi dig att maila ansvarig rekryterare Anna Svensson på anna.svensson@emploid.se
. Ange vilken tjänst det gäller.
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
