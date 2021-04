Teknikutvecklare - Säkerhetspolisen - Logistikjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Säkerhetspolisen

Säkerhetspolisen / Logistikjobb / Stockholm2021-04-15Är du en driven teknikintresserad person som vill vara med att utveckla och hitta nya lösningar för tekniken inom det fältoperativa området? Då ska du söka tjänsten som teknikutvecklare på vår IT- och teknikavdelning på Säkerhetspolisen.Ort: StockholmSista dag att ansöka är 2021-04-26Säkerhetspolisen arbetar med att förebygga och avslöja brott mot Sveriges säkerhet, bekämpa terrorism och skydda den centrala statsledningen. Våra motståndare följer inte regler eller givna mönster. Därför tar vi ingenting för givet och förväntar oss det bästa från varandra, varje dag. För att alltid kunna ligga steget före förstärker vi oss nu inom IT och teknik.Ditt uppdragSom teknikutvecklare på Säkerhetspolisen kommer du att arbeta i ett team med andra tekniker. Tillsammans utvecklar ni nya spännande lösningar inom det fältoperativa området. Ni kommer att omsätta verksamhetens behov och krav till användbara lösningar. I de dagliga arbetsuppgifterna vidareutvecklar ni befintliga lösningar och arbetar med ständiga förbättringar.Våra medarbetare är sakkunniga och samhällsintresserade. Vi vet att saker inte alltid är som de ser ut vid första anblick. Vi samarbetar och lär av varandra. Lagarbetet behövs för att förstå och hantera komplexiteten i vårt uppdrag. Händelser i omvärlden påverkar vår vardag och det är inte alltid våra dagar ser ut som vi tänkt. Ibland är det dagar med skarpt läge, hög puls och intensitet. Andra perioder är det lågintensivt framåtblickande arbete som gäller.Vi är noga med balansen mellan arbete och fritid. Vi vet att det är då vi kan hålla skärpan och fungera bra på jobbet. Vi kan inte ta med arbetet hem eller diskutera våra uppdrag med personer utanför Säkerhetspolisen. Det gör oss bra på att stötta och ta hand om varandra.Resor kan förekomma i tjänsten.Du vet väl att vi söker fler liknande roller? Titta gärna på annonsen för spantekniker på vår hemsida.Din kompetensVi söker dig som har civil- eller högskoleingenjörsutbildning, exempelvis datavetenskap, elektronik, teknisk fysik eller inbyggda system. Du har minst tre års relevant arbetslivserfarenhet som utvecklare och erfarenhet av hårdvarunära mjukvaruutveckling. Du har dessutom erfarenhet av flera olika programmeringsspråk som bland annat Python, JavaScript och Matlab.Meriterande för tjänsten är kunskap inom 4G, 5G och LTE. Kunskap inom radio och arbetslivserfarenhet från exempelvis IoT, telekom, automotive eller tillverkningsindustrin är även det meriterande. Positivt för tjänsten är även erfarenhet av realtidsystem, datornätverk, datatransmission och signalbehandling. Har du även kunskap av C/C++ utveckling inom inbyggda system, realtidsoperativsystem eller av konstruktion inom elektronik och kretskort värderas det högt.Ytterligare meriterande är erfarenhet av styr- och reglerteknik, erfarenhet inom optik, ljud och akustik eller om du arbetat inom säkerhetsklassad verksamhet. Har du arbetat enligt agila arbetssätt och i utvecklingsprojekt är även detta ett plus.Dina egenskaperVi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig med ett brett teknikintresse. Du är en självgående lagspelare som är driven och vill utvecklas. Du hänger med i utvecklingen inom området, är uppfinningsrik och lösningsfokuserad. Dessutom är du metodisk, noggrann och strukturerad.AnställningsvillkorTillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Vi tillämpar individuell lönesättning.Svenskt medborgarskap är ett krav, då anställning vid Säkerhetspolisen innebär placering i säkerhetsklass. Ett krav för anställning är godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.2021-04-15Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att ringa rekryterande chef, tfn 010-568 81 67. För information om rekryteringsprocessen, kontakta HR-enheten, tfn 010-568 70 06.Fackliga företrädare: Polisförbundet, tfn 010-568 71 29, SACO, tfn 010-568 70 04 och ST, tfn 010-568 70 02.Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald kan tillföra verksamheten och vi eftersträvar också en jämn könsfördelning.Ansökan sker via vår hemsida www.sakerhetspolisen.se. Ansökan ska ha kommit in senast den 2021-04-26.Sista dag att ansöka är 2021-04-26SäkerhetspolisenBolstomtavägen 217169 Solna5694368