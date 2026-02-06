Teknikspecialist inom stålkonstruktion
Svenska Kraftnät / Byggjobb / Sundbyberg Visa alla byggjobb i Sundbyberg
2026-02-06
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svenska Kraftnät i Sundbyberg
, Solna
, Stockholm
, Täby
, Norrtälje
eller i hela Sverige
Är du vår nästa tekniskspecialist? Vill du vara med på resan mot ett än mer elektrifierat Sverige? Då kan det här vara tjänsten för dig.Publiceringsdatum2026-02-06Om tjänsten
I rollen som teknikspecialist inom stålkonstruktion samarbetar du med dina kollegor inom enheten Luftledningsteknik. Vi ansvarar bland annat för den tekniska utformningen av luftledningar och agera specialiststöd i utbyggnad- och revisionsprojekt av luftledningar. I rollen som teknikspecialist kommer du att ansvara för de konstruktion- och kvalitetsfrågor som uppkommer inom vår projektverksamhet samt i arbeten kopplade till Svenska kraftnäts normalstolpar.
Du kommer bland annat att arbeta med:
• Styrning av våra samarbetspartners och granskning av projekterings- och konstruktionshandlingar
• Leda och utföra arbeten med att utforma stålkonstruktioner
• Granska beräkningsrapporter
• Utföra lastberäkningar
• Revidera och granska ritningar
• Modellera och ta fram stålkonstruktioner i mjukvaran Inventor
• Analysera fackverk- och rörstolpskonstruktioner
• Teknisk kravställning, primärt teknisk riktlinje TR05-03-1; krav på stolpar för luftledningar, material och konstruktion
Hos oss får du möjlighet att fördjupa dig inom ditt teknikområde. Det finns tid för kompetensutveckling och du ges chansen att bli ledande inom ditt fält. Branschen står inför en stor utbyggnad, vilket öppnar många möjligheter att utforska nya och bättre lösningar. Du får vara med och bidra till utvecklingen av Svenska kraftnäts normalstolpsfamilj och tekniska kravställning, där ditt arbete kan leda till både effektiviseringar, resursbesparingar och nya arbetssätt. Enhetens arbete påverkar stora delar av Svenska kraftnäts projektportfölj, där du tydligt kommer kunna se hur resultatet av dina insatser får genomslag i projekten.
Eftersom en stor mängd projekt startar de närmaste åren, och många nya personer kommer in i branschen, kommer vi tillsammans att utmanas i att skapa innovativa och effektivare arbetssätt.
Tjänsten är på enheten Luftledningsteknik konstruktion och där jobbar 14 teknikspecialister som ansvarar för den tekniska utformningen av luftledningar och dess fundament.
Om dig
Skallkrav:
Vi söker dig som är samarbetsorienterad och trivs med att arbeta tillsammans med andra. Du är resultatorienterad och driver ditt arbete framåt med fokus på kvalitet. Samtidigt arbetar du strukturerat, kan skapa ordning i komplexa situationer och är lösningsorienterad när utmaningar uppstår.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vidare har du en ingenjörsexamen inom materialteknik, maskinteknik eller byggteknik.
Du har även:
• Erfarenhet av konstruktion av kraftledningsstolpar >130 kV
• Flerårig erfarenhet av konstruktion och hållfasthetslära för fackverkskonstruktioner i stål
• Förmåga och verktyg att analysera alla delar i en fackverksstolpe
• Förmåga att utföra lastberäkningar
• Förståelse för hur beräkning av elektriska avstånd mellan stolpe och spann genomförs
Det är meriterande om du har:
• Goda färdigheter i att utforma effektiva stolpar och andra konstruktionslösningar
• Arbetat med stag och stagade stolpar, gärna både självbärande och icke-självbärande
• Har designat minst två fackverksstolpar från grunden inklusive leverans till kund
• Arbetat med detaljerad FEM-beräkning detalj och/eller balk (skalmodell)
• Arbetat med autodesk pdm familjen
• Arbetat med fundament till stolpkonstruktioner
Bra att veta
• Tjänsten är placerad i Sundbyberg
• Möjlighet till distansarbete upp till 50 % #LI-hybrid
• Resor kan förekomma i denna tjänst, både inom och utanför Sverige
• Sista ansökningsdag är 27 februari 2026, vi använder urvalsfrågor istället för personligt brev.
• Tjänsten är en tillsvidareanställning
• Förmåner | Svenska kraftnät
Vid frågor om tjänsten kontakta gärna rekryterande chef Joakim Larsen, 010-475 9937, vid frågor om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare Anna Kalzén, 010-350 9253. Fackliga representanter är Annika Ingeborn, SACO, 010 475 87 72 och Erica Midfjäll ST, 010 475 87 31. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se
Jobba här - bli en viktig del av vår energiframtid | Svenska kraftnät
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
För mer information om säkerhetsprövning
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss:
Lär känna oss på Svenska kraftnät Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Kraftnät
(org.nr 202100-4284), http://www.svk.se Jobbnummer
9728056