Tekniker till Gotland
Försvarets Radioanstalt / Supportteknikerjobb / Gotland Visa alla supportteknikerjobb i Gotland
2025-11-10
På FRA arbetar vi med något som ingen annan gör i Sverige, och det kan du bli en del av. Oavsett yrkesroll är vi med och gör samhällsnytta genom att bidra till ett meningsfullt syfte - tillsammans arbetar vi med unika uppgifter för Sveriges säkerhet och integritet.
Vi erbjuder intressanta arbetsuppgifter med goda möjligheter till egen utveckling och vi är övertygade om att en blandning av människor med olika bakgrund skapar en dynamisk och kreativ arbetsmiljö - våra olikheter är vår styrka.
Vill du göra samhällsnytta och bidra till Sveriges oberoende i världen? FRA söker nu en initiativtagande och problemlösande tekniker till ett varierande jobb med ansvar för den lokala IT- och radiomiljön på Gotland. Är du den vi söker kan vi erbjuda ett varierande arbete i en kunskapsintensiv verksamhet där du får vara med och göra skillnad varje dag.
Ditt uppdrag
I rollen som tekniker tillhör du avdelningen för teknik. Avdelningen har till uppgift att förse FRA med de tekniska system som behövs för verksamheten. Avdelningen utvecklar, förvaltar och driftsätter nya tekniska system samt sköter drift och underhåll av befintliga system. Tjänsten som tekniker är bred och din vardag kommer vara väldigt varierande. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär framförallt:
Drift & underhåll - Ansvara för drift, underhåll och installation av hård- och mjukvara (servrar, switchar, brandväggar, klientdatorer).
IT, radio & mätteknik - Utföra arbetsuppgifter inom IT, radio- och telekommunikation samt mätteknik - med stor variation och omfattning.
Kundsupport - Tillhandahålla kundnära support och service, ge daglig användarsupport och hålla kunskapsbasen uppdaterad.
Du kan
Vi söker dig som har:
Fullgjord gymnasieutbildning med teknisk inriktning, alternativt motsvarande kunskaper erhållna på annat sätt.
Mycket god datorvana i Windows/Linux.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
B-körkort.
Vi ser det som meriterande om du har:
Eftergymnasial utbildning inom IT och/eller teknik.
Erfarenhet av tekniskt arbete.
Erfarenhet av arbete med switchar, routrar och brandväggar.
Kunskaper inom radio-, och antennteknik samt elektronik.
Det är viktigt att du har ett stort tekniskt intresse då tjänsten förutsätter en allmän teknisk bredd. Resor ingår i tjänsten.
Du är
Vi söker dig med följande egenskaper:
Samarbetsförmåga: Arbetar bra med andra människor. Relaterar sig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
Flexibel: Har lätt för att anpassa sig till ändrade omständigheter. Kan snabbt ändra sitt synsätt och förhållningssätt. Ser möjligheterna i förändringar.
Serviceinriktad: Är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i sitt bemötande. Har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger sig för att leverera lösningar.
Initiativtagande: Tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat.
Om FRA
FRA har omvärlden som sin arena där varje arbetsuppgift är en del av något större. På ett eller annat sätt får du som medarbetare vara med och bidra till att skydda Sveriges integritet och oberoende i världen. Du är med och gör skillnad på riktigt, varje dag.
Vår uppgift som underrättelsetjänst är att skydda Sverige mot de allvarligaste hot som kan riktas mot ett samhälle - militära angrepp, terrorism och cyberattacker. Vi skyddar det viktigaste vi har - vår trygghet, vår demokrati och vårt sätt att leva. Vi är experter på cyberområdet och signalspaning samt en larmklocka för militära hot.
FRA leder sedan 2024 Nationellt cybersäkerhetscenter, NCSC vars uppdrag är att utveckla och stärka Sveriges förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot.
Som nyanställd på FRA får du en omfattande introduktionsutbildning och kontinuerlig kompetensutveckling, vilket ger dig möjlighet att utveckla dina färdigheter och bli ännu bättre på det du brinner för. Vår organisation är mångfacetterad och består av olika kompetenser och personligheter, där varje individ har unika egenskaper och förutsättningar. Vi strävar efter att skapa en miljö där alla känner sig välkomna och trygga. Utöver en stimulerande arbetsmiljö erbjuder vi också ett attraktivt förmånspaket, som du kan läsa mer om på www.fra.se
. För mer information om Nationellt cybersäkerhetscenter besök www.ncsc.se
För din trygghet. För vår demokrati. Varje dag. Året om.
Mer information
Arbetsplatsen är belägen i Visby. Svenskt medborgarskap är ett krav då anställning vid FRA innebär placering i säkerhetsklass. Ett krav för att få anställning är godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll. Säkerhetsprövningen kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Vi tillämpar sex månaders provanställning. För mer information är du välkommen att kontakta Ove Flisberg på telefon 010-557 44 73. Fackliga företrädare nås på 010-557 46 00.
Vi tar emot ansökningar via www.fra.se
senast 2025-12-7
Referensnummer 2025FRA736-3
