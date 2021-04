Tekniker till Europeiska Motor Rissne - Starfinder AB - Maskinreparatörsjobb i Stockholm

Starfinder AB / Maskinreparatörsjobb / Stockholm2021-04-09Om företaget Europeiska Motor grundades 1960 och är Sveriges största enskilda auktoriserade återförsäljare av Toyotabilar. Företaget omsätter 1,3 miljarder kronor och har ca 165 medarbetare. Europeiska Motor är belägna i norra Stockholm där de har fullserviceanläggningar i Rissne, Vällingby, Täby, Arlandastad, Östermalm och Gävle. Europeiska Motor erbjuder försäljning av privat-, företags- och transportbilar. Anläggningen på Rissne innehar en modern fullserviceverkstad samt försäljning av reservdelar. Nu rekryterar vi en fordonstekniker till denna populära verkstad.Arbetsuppgifter På Europeiska Motor kommer du att arbeta tillsammans med ett team av skickliga och erfarna tekniker. Dina arbetsuppgifter kommer vara att arbeta med felsökning, service och reparationer på Toyotabilar.Din profil Vi söker dig som jobbat som fordonstekniker under minst 4 år, och vill fortsätta utvecklas och ta nästa steg inom yrket. Mycket meriterande är om du har jobbat med Peugeot eller Citroën tidigare. Vi söker dig som är duktig på felsökning och gärna även diagnos och vill lära dig mer inom detta.Du har ett långtgående tekniskt intresse, brinner för yrket och att hjälpa dina kunder och kollegor på bästa sätt. Du behärskar svenska i tal och skrift samt förstår instruktioner på engelska. B-körkort är ett krav.Vi erbjuder dig Här får du ett kvalificerat arbete på ett modernt och kundfokuserat företag med över 50 år i branschen. Här erbjuds du stora utvecklingsmöjligheter med en rad vidareutbildningar inom Toyota, både tekniska vidareutbildningar samt utbildningar inom affärsutveckling och ledarskap, för den som önskar.Detta är en trygg och stabil arbetsplats med högt i tak, kompetenta och lyhörda ledare samt trevliga och stöttande kollegor. Man arbetar enligt "The Toyota Way" och har värderingar och arbetssätt hyllade världen över. Det är ett företag som går mycket bra och det är väldigt roligt att jobba med Toyota. Arbetstiderna är förlagda mån-tors 7-16:30 och fre 7-13:45. Du erbjuds även friskvårdsbidrag samt företagshälsovård.Frågor om tjänsten och processen besvaras av Malin Dunder 076 777 67 62. Intervjuer sker löpande så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelse2021-04-09Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-05-31Starfinder AB5682331