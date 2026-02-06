Tekniker inom Styr- Reglerteknik - Göteborg
2026-02-06
Är du en tekniskt skicklig drifttekniker som trivs i en miljö där ingen dag är den andra lik? Vill du arbeta nära verksamheten, ta stort ansvar och vara en nyckelperson i att skapa trygga, hållbara och välfungerande arbetsplatser? Då kan detta vara rollen som tar din karriär vidare. Vi söker nu en erfaren Drifttekniker till ett långsiktigt uppdrag i Lundby - där du får en viktig roll i ett kompetent team och ett uppdrag med stor variation och utvecklingsmöjligheter.
Vad vi erbjuder
Hos oss får du möjligheten att arbeta i en organisation där tekniskt kunnande, service och kvalitet står i centrum. Du blir en del av ett engagerat team som tillsammans driver ett omfattande drift- och underhållsuppdrag åt en större industriell aktör.
Vi erbjuder:
En trygg tillsvidareanställning, inledd med provanställning
Arbete på heltid, dagtid måndag-fredag
Varierade arbetsuppgifter där du både jobbar självständigt och tillsammans med kollegor
Möjlighet att utvecklas inom drift, fastighetsteknik och moderna system
En arbetsmiljö där initiativ, ansvarstagande och förbättringsarbete uppmuntras
Vad tjänsten innebär
Som Drifttekniker arbetar du brett inom teknisk drift och fastighetsunderhåll. Du blir en central del i att säkerställa att arbetsmiljöer och fastigheter fungerar optimalt - både för kunder, medarbetare och besökare.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Tillsyn och skötsel av fastigheters tekniska system
Felavhjälpande underhåll inom främst värme, ventilation samt styr & regler
Planerat underhåll och långsiktigt förbättringsarbete
Driftoptimering och utveckling av system och rutiner
Dokumentationsarbete och löpande förbättringsförslag
Medverkan i kundprojekt och uppdragsbaserade arbeten
Att bidra med idéer, initiativ och förbättringar i det dagliga arbetet
Du arbetar både självständigt och i nära samarbete med ditt team, och du har en viktig roll i att säkerställa en trygg, modern och välfungerande fastighetsmiljö.
Vem vi söker
Vi söker dig som har en stabil teknisk bakgrund och en vilja att utvecklas vidare inom fastighetsdrift. Du är trygg i din kompetens, lösningsorienterad och trivs i en roll där service och teknik går hand i hand.
Vi ser gärna att du har:
Relevant teknisk utbildning
Några års erfarenhet av drift och underhåll av fastigheter
Goda kunskaper inom styr & regler och gärna ventilation
Meriterande är erfarenhet av kyla
B-körkort (krav)
God förmåga att kommunicera på svenska och engelska
Som person är du:
Serviceinriktad och bra på att bygga relationer
Ansvarstagande, strukturerad och van att samarbeta med både kollegor och kunder
Proaktiv och lösningsorienterad - du ser möjligheter och driver förbättringar
Trygg i att växla mellan förebyggande arbete och snabba insatser när situationer uppstår
Trivs i en dynamisk miljö med många kontaktytor
2Complete
Trygghet och förtroende är målen i 2Completes rekryteringsprocess. Detta uppnås genom ett nära och personligt samarbete med de kunder som valt oss som sin rekryteringspartner. Vår passion för att få ut människor i arbete och att få in rätt person i rätt sammanhang i arbetslivet, driver oss framåt.
2Complete Group samt alla dess dotterbolag är auktoriserade medlemmar inom Kompetensföretagen, Almega samt Svenskt Näringsliv och har varit det sedan 2011.
Sista dag att ansöka är 2026-03-17
Detta är ett heltidsjobb.
2Complete AB (org.nr 556811-8334)
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
2Complete Kontakt
Joel Claeson joel@2complete.se
9729169