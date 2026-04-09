Tekniker inom elkraft
2026-04-09
Vad kan vi erbjuda dig?
Som elkraftstekniker hos Stockholm Exergi får du en nyckelroll i att se till att våra anläggningar levererar värme och el till hela staden - varje dag.
I jobbet arbetar du både med planerat och akut underhåll av elektriska anläggningar. Det kan handla om att koppla in och ur motorer från 200 W till 1300 kW, felsöka frekvensomriktare, eller underhålla låg- och högspänningsmotorer, ställverk, styrsystem och generatorer - som vår G6 i Högdalen på 49 MW. Du bidrar också med riskanalyser, arbetsbevis och teknisk dokumentation.
Du blir en del av våra underhållsteam och samarbetar nära med automationstekniker, ingenjörer och mekaniker. Vid mer avancerad felsökning löser vi problemen tillsammans. Arbetet är varierande och tekniknära - från våra förbränningsanläggningar och turbiner till kylmaskiner och värmepumpsmotorer på flera megawatt.
Vi satsar på din utveckling. Hos oss får du utbildningar inom exempelvis ställverk och frekvensomriktare, och vi anpassar gärna din kompetensutveckling efter dina behov och intressen. Har du rätt inställning och nyfikenhet, ger vi dig den kunskap du behöver.
Vi söker dig som brinner för teknik och gillar att lösa problem.
Rollen är en tillsvidareanställning. Arbetstider: Dagtid. Placering: Omfattar arbete på Värtaverket.
Varför jobba med mig?
Som ledare är jag organiserad, effektiv och driven. Jag inspireras av människor som är engagerade och vill vara med i arbetet mot en hållbar stad. Jag tror att teamwork och en genuin vilja att hjälpa andra är viktiga faktorer för framgång. Hos oss värnar vi om ett hållbart arbetsliv och ett fungerande livspussel. Min roll är att vara en god ledare som stöttar dig och din utveckling. Jag vill att du är en självgående och aktiv problemlösare som är villig att ta på dig utmaningar, men också fira framgångar med dina kollegor.
P-O Isaksson, Gruppchef El/automation
Vem är du som person?
Alla som jobbar hos oss måste vara nyfikna, ta initiativ och ansvar. För just den här rollen finns några egenskaper som är extra viktiga:
Initiativtagande. Tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat.
Samarbetsförmåga. Arbetar bra med andra människor. Relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
Självgående. Tar ansvar för dina uppgifter. Strukturerar själv ditt angreppssätt och driver dina processer vidare.
Tydlig. Kommunicerar på ett tydligt sätt. Säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Påminner och följer upp.

Publiceringsdatum: 2026-04-09

Kvalifikationer
Gymnasial utbildning med inriktning elkraft, processindustri eller annan utbildning i kombination med för rollen relevant erfarenhet
God kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig väl i tal och skrift, på såväl svenska som engelska
B-körkort
Rekryteringsprocessen
Mer nyfiken på hur rekryteringsprocessen går till? https://www.stockholmexergi.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocess/
Välkommen med din ansökan senast den 23 april 2026. (Urval och intervjuer sker löpande) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-23
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-120438".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare: Stockholm Exergi AB
115 77 STOCKHOLM

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Stockholm Exergi

Kontakt
P-O Isaksson p-o.isaksson@stockholmexergi.se
