SKYDDAT i Norden är en helhetsleverantör inom brandskydd och säkerhetsteknik.
SKYDDAT i Norden är en helhetsleverantör inom brandskydd och säkerhetsteknik.

Företaget hjälper företag och fastighetsägare att trygga sina verksamheter genom installation, service och underhåll. SKYDDAT söker nu en brandlarm- och/eller säkerhetstekniker som vill ta nästa steg och vidareutvecklas.
Vi söker en tekniker inom brandlarm och säkerhetssystem till SKYDDAT.
I rollen arbetar du operativt med installation, service och felsökning av brandlarm samt säkerhetssystem såsom inbrottslarm, CCTV och passersystem. Tjänsten är i grunden en teknisk roll utan personalansvar. För rätt person finns dock goda möjligheter till vidareutveckling inom rollen och företaget, exempelvis mot mer ansvar, specialistroller eller framtida ledande funktioner - om ambition och intresse finns.
Du har egen servicebil och utgår hemifrån. Dina kunder finns i området Ljungby, Växjö och Markaryd.
Som tekniker hos SKYDDAT arbetar du främst ute hos kund och är en viktig del i leveransen av företagets tekniska lösningar. Du har en varierad vardag där praktiskt arbete kombineras med dokumentation och kundkontakt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:
• Installation, service och felsökning av brandlarm och säkerhetssystem (inbrottslarm, CCTV, passersystem).
• Självständigt tekniskt arbete ute hos kund.
• Kundkontakt i samband med uppdrag, inklusive tekniska frågor och rådgivning.
• Dokumentation, återrapportering och enklare administration kopplad till utförda arbeten.
• Samarbete med kollegor och projektledning för att säkerställa kvalitet och tidplan.
Vi söker dig som
Du är i grunden säkerhetstekniker eller brandlarmtekniker och trivs i en operativ roll där du får arbeta praktiskt med teknik. Du är trygg i ditt hantverk och kan arbeta självständigt.
Vi ser att du har:
• Flerårig erfarenhet av installation, service och felsökning inom brand- och/eller säkerhetssystem.
• B-körkort.
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
• God datorvana.
Som person är du ansvarstagande, strukturerad och lösningsorienterad.
Du trivs med kundkontakt och samarbetar väl med kollegor. Har du ambitioner att utvecklas vidare inom yrket eller ta större ansvar på sikt ser vi det som ett stort plus Ersättning
